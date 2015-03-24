Вин Дизель назвал дочь в честь погибшего актера Пола Уокера

По словам Дизеля, он и представить не мог другого имени для дочери, ведь ощущал присутствие Уокера в момент ее рождения.

Вин Дизель, актер (в телешоу Today на канале NBC):

Я назвал ее Паулиной. Я присутствовал при родах. Когда перерезал малышке пуповину, думал только о Поле Уокере. Знаете, я чувствовал, что мне необходимо сохранить память о нем в моей семье и моем мире.



Напомним, Уокер погиб зимой 2013-го года в городе Санта-Кларита близ Лос-Анджелеса. Трагедия произошла на автошоу. Гонки были благотворительными, их цель – сбор средств для помощи пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. Porsche, в котором находился 40-летний Пол Уокер, потерял управление и врезался в столб. Автомобиль загорелся. Подробнее здесь.