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Вин Дизель назвал дочь в честь погибшего актера Пола Уокера

24 марта 2015 08:51
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Новости США. Голливудский актер Вин Дизель назвал дочь в честь друга и коллеги по съемочной площадке Пола Уокера.

Вин Дизель назвал дочь в честь погибшего актера Пола Уокера -1

По словам Дизеля, он и представить не мог другого имени для дочери, ведь ощущал присутствие Уокера в момент ее рождения.

Вин Дизель, актер (в телешоу Today на канале NBC):
Я назвал ее Паулиной. Я присутствовал при родах. Когда перерезал малышке пуповину, думал только о Поле Уокере. Знаете, я чувствовал, что мне необходимо сохранить память о нем в моей семье и моем мире.

Напомним, Уокер погиб зимой 2013-го года в городе Санта-Кларита близ Лос-Анджелеса. Трагедия произошла на автошоу. Гонки были благотворительными, их цель – сбор средств для помощи пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. Porsche, в котором находился 40-летний Пол Уокер, потерял управление и врезался в столб. Автомобиль загорелся. Подробнее здесь.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Дети # Пол Уокер # Вин Дизель

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