Леонардо Ди Каприо сдает свой голливудский особняк за 4500$ в сутки

Новости США. Шесть спален, семь ванных комнат, большой бассейн, теннисный корт и персональный спа-центр. Агенты голливудского актера утверждают: в этом особняке есть все, что душе угодно.



Дом в городе Палм-Спрингс Леонардо Ди Каприо приобрел в феврале 2014 года. Его он посещал крайне редко, поэтому решил сдать жилье в аренду.

Сутки в особняке обойдутся в 4500$, в стоимость включен бесплатный wi-fi интернет и услуги обслуживающего персонала. Минимальный срок аренды – два дня.

По соседству с этим особняком когда-то жили Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Кэри Грант, Дин Мартин и Элвис Пресли.



Как только фотографии особняка появились на известном сайте по аренде недвижимости, поклонники Ди Каприо занервничали: а где же будет жить сам Лео? Журналисты американских изданий поспешили их успокоить: на улице актер точно не останется. Помимо этого особняка, в собственности Ди Каприо находятся 5 особняков и квартир, расположенных в разных городах США.

Смотрите видео: Леонардо Ди Каприо в фантастическом триллере «Начало» режиссера Кристофера Нолана.

Почему актер согласился играть в этой картине, даже не читая сценарий? Подробности из первый уст – в сюжете.