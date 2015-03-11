16-летний двойник актера Бенедикта Камбербэтча стал знаменитостью в Сети

Новости Великобритании. 16-летний житель Великобритании Тайлер Митчелл стал настоящей звездой. Поклонницы пишут ему письма и караулят возле дома, чтобы сфотографироваться. А все из-за невероятного сходства подростка с голливудским актером Бенедиктом Камбербэтчем.

Многие пользователи социальных сетей сначала даже не поверили, что 16-летний Тайлер Мичелл действительно выглядит так, как на фото.

Мичелл относится к своему сходству со звездой «Шерлока» и «Игры в имитацию» спокойно. Говорит, что не намерен зарабатывать на своей внешности, а уж, тем более, идти по стопам Бенедикта.

Тайлер Мичелл:

Все началось с того, что друзья стали подтрунивать меня, мол, я вылитый Бенедикт. Я сравнил наши фото и действительно обнаружил, что они чем-то похожи. Вскоре после выхода «Шерлока» незнакомые люди начали подходить ко мне на улице и просить автограф. Это было забавно.

На самом деле 16-летний британский подросток в своем поразительном сходстве на знаменитую личность не одинок.

Несколько лет назад общественность шокировало сходство искусствоведа Тиффани Клаус с Анджелиной Джоли. Девушка даже стала сниматься в кино после того, как продюсеры обнаружили, что та сильно похожа на голливудскую актрису.



В прошлом году на поиски двойников отправились корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. На улицах Минска они встретили российского певца Диму Билана. Вернее – его копию. Андрея с Димой часто путают. И даже когда понимают, что Гомонов – не Билан, просят с ним сфотографироваться. Было и такое, что из-за сходства с российским певцом заблокировали страницу Андрея в социальной сети. Решив, что молодой человек установил на ней фото Димы Билана. О других двойниках знаменитостей читайте здесь.