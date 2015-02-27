У оскароносной актрисы Люпиты Нионго украли платье за 150 тысяч долларов

Новости США. У актрисы Люпиты Нионго из номера отеля в Лос-Анджелесе неизвестные похитили платье, в котором она блистала на последней церемонии «Оскар».



Платье, украшенное 6 тысячами жемчужин, оценивается в 150 тысяч долларов.

Сейчас спецслужбы просматривают записи с камер видео наблюдения отеля. И пока безрезультатно.

Обладательница лучшей фигуры Голливуда по версии Fitness Magazine расстроена. Немудрено: ее наряд вошел в топ лучших образов «Оскара».

По словам креативного директора Calvin Klein Collection Франциско Косты, на создание этого платья ушло несколько месяцев.



Франциско Коста, креативный директор Calvin Klein Collection:

Мы создали несколько вариантов инкрустации, играя с текстурами и используя различные виды жемчуга: жемчуг Южных морей, радужный жемчуг и натуральные жемчужины. Натуральный жемчуг смотрелся идеально.

В 2014 году Люпита Нионго стала обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «12 лет рабства».

Напомним, месяц назад в программе «Большой завтрак» на СТВ белоруска Анна Гомонова призналась, что на международном конкурсе красоты у нее украли белорусский флаг, платье и корону. О закулисных интригах форумов красоты читайте здесь.