В автокатастрофе погиб заслуженный тренер России Сергей Михалев

Новости России. Шокирующая новость пришла из Челябинской области России. Там в автокатастрофе погиб заслуженный тренер России, советник генерального директора «Салавата Юлаева» Сергей Михалев. 67-летний специалист возвращался с похорон своего друга и ровесника — хоккейного тренера Валерия Белоусова. Трагедия произошла недалеко от города Аша, когда автомобиль «Skoda» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем МАЗ.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии. Сергей Михалев в качестве тренера выигрывал «золото» чемпионата России с «Салаватом Юлаевым», «серебро» и «бронзу» — с «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-спорт».