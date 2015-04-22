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В автокатастрофе погиб заслуженный тренер России Сергей Михалев

22 апреля 2015 06:23
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Новости России. Шокирующая новость пришла из Челябинской области России. Там в автокатастрофе погиб заслуженный тренер России, советник генерального директора «Салавата Юлаева» Сергей Михалев. 67-летний специалист возвращался с похорон своего друга и ровесника — хоккейного тренера Валерия Белоусова. Трагедия произошла недалеко от города Аша, когда автомобиль «Skoda» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем МАЗ.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии. Сергей Михалев в качестве тренера выигрывал «золото» чемпионата России с «Салаватом Юлаевым», «серебро» и «бронзу» — с «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-спорт».

# Гибель спортсмена # Сергей Михалев

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