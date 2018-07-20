Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник

Новости Великобритании. Несколько лет назад британский актёр перенёс сердечный приступ. Теперь мужчина рисует увиденное во время клинической смерти.

Фото: shivinder.co.uk

Как сообщает Daily Mail, в 2013 году, когда 60-летний Шив Гривал ужинал вместе с 50-летней женой, ему стало дурно. У мужчины начался приступ, и на семь минут остановилось сердце. Медработники вернули пациента к жизни после клинической смерти. Потом спасённый британец месяц находился в коме.

Фото: shivinder.co.uk

После случившегося у Гривала появились симптомы эпилепсии и дефекты речи, ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Актёр рассказывает, что во время клинической смерти он покинул своё тело, но хотел вернуться обратно.

Фото: shivinder.co.uk

Когда мужчина выписался, он начал рисовать увиденное за эти семь минут. В своих картинах бывший актёр изображает путешествие в космосе. По его словам, он чувствовал себя невесомым и ходил по Луне.

Фото: shivinder.co.uk

«После произошедшего я меньше боюсь смерти. И в то же время – боюсь ещё сильнее. Я осознал, насколько дорожу всем, что у меня есть в жизни», – приводит слова Гривала Daily Mail.

Фото: shivinder.co.uk

Шив добавил, что рисование не только оказывает терапевтический эффект, но также помогает вспомнить и ещё раз пережить увиденное.

Фото: shivinder.co.uk