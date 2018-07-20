Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник

Новости Великобритании. Несколько лет назад британский актёр перенёс сердечный приступ. Теперь мужчина рисует увиденное во время клинической смерти.
Новости Великобритании. Несколько лет назад британский актёр перенёс сердечный приступ. Теперь мужчина рисует увиденное во время клинической смерти.
Фото: shivinder.co.uk
Как сообщает Daily Mail, в 2013 году, когда 60-летний Шив Гривал ужинал вместе с 50-летней женой, ему стало дурно. У мужчины начался приступ, и на семь минут остановилось сердце. Медработники вернули пациента к жизни после клинической смерти. Потом спасённый британец месяц находился в коме.
Фото: shivinder.co.uk
После случившегося у Гривала появились симптомы эпилепсии и дефекты речи, ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Актёр рассказывает, что во время клинической смерти он покинул своё тело, но хотел вернуться обратно.
Фото: shivinder.co.uk
Когда мужчина выписался, он начал рисовать увиденное за эти семь минут. В своих картинах бывший актёр изображает путешествие в космосе. По его словам, он чувствовал себя невесомым и ходил по Луне.
Фото: shivinder.co.uk
«После произошедшего я меньше боюсь смерти. И в то же время – боюсь ещё сильнее. Я осознал, насколько дорожу всем, что у меня есть в жизни», – приводит слова Гривала Daily Mail.
Фото: shivinder.co.uk
Шив добавил, что рисование не только оказывает терапевтический эффект, но также помогает вспомнить и ещё раз пережить увиденное.
Фото: shivinder.co.uk
В феврале 2018 года мы рассказывали про минского художника, который рисует на домах.
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