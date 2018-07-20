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Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник

20 июля 2018 14:59
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Новости Великобритании. Несколько лет назад британский актёр перенёс сердечный приступ. Теперь мужчина рисует увиденное во время клинической смерти.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник-1

Фото: shivinder.co.uk  

Как сообщает Daily Mail, в 2013 году, когда 60-летний Шив Гривал ужинал вместе с 50-летней женой, ему стало дурно. У мужчины начался приступ, и на семь минут остановилось сердце. Медработники вернули пациента к жизни после клинической смерти. Потом спасённый британец месяц находился в коме.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник-4

Фото: shivinder.co.uk  

После случившегося у Гривала появились симптомы эпилепсии и дефекты речи, ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Актёр рассказывает, что во время клинической смерти он покинул своё тело, но хотел вернуться обратно.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник-7

Фото: shivinder.co.uk  

Когда мужчина выписался, он начал рисовать увиденное за эти семь минут. В своих картинах бывший актёр изображает путешествие в космосе. По его словам, он чувствовал себя невесомым и ходил по Луне.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник-10

Фото: shivinder.co.uk  

«После произошедшего я меньше боюсь смерти. И в то же время – боюсь ещё сильнее. Я осознал, насколько дорожу всем, что у меня есть в жизни», – приводит слова Гривала Daily Mail.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник-13

Фото: shivinder.co.uk  

Шив добавил, что рисование не только оказывает терапевтический эффект, но также помогает вспомнить и ещё раз пережить увиденное.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник-16

Фото: shivinder.co.uk  

В феврале 2018 года мы рассказывали про минского художника, который рисует на домах.  

«Без дополнительных усилий ты не получишь большего результата» (здесь подробнее).  

# Художник # Кино # Шив Гривал # Фотофакт

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