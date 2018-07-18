Фильм белоруски Юлии Шатун получил 4 награды на кинофестивале в Марселе

Новости Беларуси. Картина Юлии Шатун «Завтра» получила 4 награды на Международном кинофестивале в Марселе. Фильм удостоен Приза имени Рено Виктора, Приза за лучший дебютный фильм, специального упоминания жюри «Надежда Марселя» и специального упоминания имени Жоржа де Борежара.

«Завтра» уже не в первый раз получает награду на престижных конкурсах. В 2017 он стал лучшим белорусским фильмом в секции национального кино на Минском международном кинофестивале «Лiстапад».

В картине Юлия Шатун была сценаристом, режиссером и продюсером. В интервью нашему телеканалу девушка рассказала, что многие зрители делятся впечатлениями. Есть как позитивные, так и негативные отзывы. Некоторые говорят, что в душе отозвался этот фильм, а некоторым его тяжело воспринимать (здесь подробнее).

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