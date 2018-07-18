Прямой эфир

Фильм белоруски Юлии Шатун получил 4 награды на кинофестивале в Марселе

18 июля 2018 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Картина Юлии Шатун «Завтра» получила 4 награды на Международном кинофестивале в Марселе. Фильм удостоен Приза имени Рено Виктора, Приза за лучший дебютный фильм, специального упоминания жюри «Надежда Марселя» и специального упоминания имени Жоржа де Борежара.

«Завтра» уже не в первый раз получает награду на престижных конкурсах. В 2017 он стал лучшим белорусским фильмом в секции национального кино на Минском международном кинофестивале «Лiстапад».

В картине Юлия Шатун была сценаристом, режиссером и продюсером. В интервью нашему телеканалу девушка рассказала, что многие зрители делятся впечатлениями. Есть как позитивные, так и негативные отзывы. Некоторые говорят, что в душе отозвался этот фильм, а некоторым его тяжело воспринимать (здесь подробнее).

Сукманов: «То, что в программу в этом году попала картина абсолютно никому неизвестной Юлии Шатун – это риск, на который пошла дирекция»

# Звезды # Кино # Юлия Шатун

Другие новости рубрики

Все новости
Боевик, ужасы и комедия. Кинопремьеры недели: «Небоскрёб», «Русалка. Озеро мёртвых», «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»
16 июля 2018 08:10

Боевик, ужасы и комедия. Кинопремьеры недели: «Небоскрёб», «Русалка. Озеро мёртвых», «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»

Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»
12 июля 2018 15:53

Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»

Кит Харингтон объявил о завершении съемок «Игры престолов»
11 июля 2018 12:32

Кит Харингтон объявил о завершении съемок «Игры престолов»