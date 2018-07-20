Впервые за 20 лет соперником Джеймса Бонда станет русский злодей

Новости Великобритании. В 25 фильме киноленты о Джеймсе Бонде, который появится в прокате в 2019 году, агент 007 будет соперничать со злодеем из России.

Как сообщает издание Daily Mail, в роли врага Бонда продюсеры ожидают увидеть крепкого мужчину от 30 до 60 лет из России или Балкан. Актёр должен суметь изобразить харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного персонажа.

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На женскую роль ищут актрису, которая обладает боевыми навыками. Ей предстоит перевоплотиться в умную и бесстрашную подружку суперагента. Скорее всего, она также будет русской.

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