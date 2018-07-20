Впервые за 20 лет соперником Джеймса Бонда станет русский злодей

Новости Великобритании. В 25 фильме киноленты о Джеймсе Бонде, который появится в прокате в 2019 году, агент 007 будет соперничать со злодеем из России.
Как сообщает издание Daily Mail, в роли врага Бонда продюсеры ожидают увидеть крепкого мужчину от 30 до 60 лет из России или Балкан. Актёр должен суметь изобразить харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного персонажа.
Теперь уже точно: Дэниел Крейг сыграет Джеймса Бонда в пятый раз
На женскую роль ищут актрису, которая обладает боевыми навыками. Ей предстоит перевоплотиться в умную и бесстрашную подружку суперагента. Скорее всего, она также будет русской.
Мистер Бонд: Дэниелу Крэйгу исполняется 50 лет
Во времена «холодной войны» злодеи из России не были редкостью в «бондиане», но в 21 веке соперниками суперагента «плохие русские» не становились. В последний раз это было в кинофильме 1999 года «И целого мира мало». Тогда агент 007 боролся с представителем КГБ Виктором Ренардом.
48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крэйг готовятся к рождению первенца
Известно, что главную роль в новой киноленте, как и в четырех предыдущих, сыграет Дэниел Крэйг. Режиссером станет Дэнни Бойл, автор картины «На игле».
Старт съёмок 25 картины из цикла о Джеймсе Бонде запланирован на 3 декабря 2018 года.
В Великобритании фильм покажут 8 ноября 2019 года (читать далее).