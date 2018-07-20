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Впервые за 20 лет соперником Джеймса Бонда станет русский злодей

20 июля 2018 10:28
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Новости Великобритании. В 25 фильме киноленты о Джеймсе Бонде, который появится в прокате в 2019 году, агент 007 будет соперничать со злодеем из России.  

Как сообщает издание Daily Mail, в роли врага Бонда продюсеры ожидают увидеть крепкого мужчину от 30 до 60 лет из России или Балкан. Актёр должен суметь изобразить харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного персонажа. 

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На женскую роль ищут актрису, которая обладает боевыми навыками. Ей предстоит перевоплотиться в умную и бесстрашную подружку суперагента. Скорее всего, она также будет русской.  

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Впервые за 20 лет соперником Джеймса Бонда станет русский злодей-1

Фото: twitter.com/007  

Во времена «холодной войны» злодеи из России не были редкостью в «бондиане», но в 21 веке соперниками суперагента «плохие русские» не становились. В последний раз это было в кинофильме 1999 года «И целого мира мало». Тогда агент 007 боролся с представителем КГБ Виктором Ренардом.  

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Известно, что главную роль в новой киноленте, как и в четырех предыдущих, сыграет Дэниел Крэйг. Режиссером станет Дэнни Бойл, автор картины «На игле».  

Старт съёмок 25 картины из цикла о Джеймсе Бонде запланирован на 3 декабря 2018 года. 

В Великобритании фильм покажут 8 ноября 2019 года (читать далее).  

# Кино # Кино # Дэниел Крэйг # Дэнни Бойл # Джеймс Бонд

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