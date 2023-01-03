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Танец Уэнсдэй был импровизацией? Секрет раскрыла актриса

03 января 2023 13:36
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Сейчас все, кому не лень, повторяют танец Уэнсдэй. Он действительно стал набирать обороты после выхода сериала. Но вы знали, как вообще появился этот номер и был ли он запланирован?

В известной американской передаче The Tonight Show сама актриса рассказала, что эта знаменитая сцена полностью легла на ее плечи.

Танец Уэнсдэй был импровизацией? Секрет раскрыла актриса -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Мы не знали, какая будет песня, мы не знали, какая будет ситуация. Изначально это должен был быть флешмоб, но я подумала: нет, Уэнсдэй не будет классной с танцами и подбадриванием людей. Я и режиссер Тим Бертон немного поговорили об этом, и он сказал: да, давайте не будем ставить танец, пусть это будет ее личное дело», – поделилась Дженна Ортега.

За неделю до съемок была выбрана песня: The Cramps – Goo goo muck. Оказалось, что это одна из любимых песен девушки, которая часто мелькала в ее плейлисте. Но что делать с танцем, пока все равно было непонятно.

Танец Уэнсдэй был импровизацией? Секрет раскрыла актриса -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Режиссер подошел к моему трейлеру примерно за два дня до того, как мы сняли этот танец, и сказал: я знаю, ты говорила, что хочешь поставить танец сама, знаю, что ты справишься, ведь ты работала над ним, у тебя все готово, я доверяю тебе. И я ответила: да, ты знаешь, все очень хорошо. Но на самом деле я даже не начинала его делать».

Танец Уэнсдэй был импровизацией? Секрет раскрыла актриса -7

Фото: pinterest.com/blinkssim

Дженна просто не успевала поставить танец, она училась фехтованию, играла на виолончели, чтобы героиня сериала получилась максимально естественной. Поэтому девушка до съемок не спала два дня, смотрела видео с похожей тематикой. Она уже определила для себя некоторые движения, которые хотело бы исполнить, но полностью номер она так и не поставила.

В конце Ортега призналась, что даже и не подозревала, что это станет трендом в TikTok.

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