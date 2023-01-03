Танец Уэнсдэй был импровизацией? Секрет раскрыла актриса
Сейчас все, кому не лень, повторяют танец Уэнсдэй. Он действительно стал набирать обороты после выхода сериала. Но вы знали, как вообще появился этот номер и был ли он запланирован?
В известной американской передаче The Tonight Show сама актриса рассказала, что эта знаменитая сцена полностью легла на ее плечи.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
«Мы не знали, какая будет песня, мы не знали, какая будет ситуация. Изначально это должен был быть флешмоб, но я подумала: нет, Уэнсдэй не будет классной с танцами и подбадриванием людей. Я и режиссер Тим Бертон немного поговорили об этом, и он сказал: да, давайте не будем ставить танец, пусть это будет ее личное дело», – поделилась Дженна Ортега.
За неделю до съемок была выбрана песня: The Cramps – Goo goo muck. Оказалось, что это одна из любимых песен девушки, которая часто мелькала в ее плейлисте. Но что делать с танцем, пока все равно было непонятно.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
«Режиссер подошел к моему трейлеру примерно за два дня до того, как мы сняли этот танец, и сказал: я знаю, ты говорила, что хочешь поставить танец сама, знаю, что ты справишься, ведь ты работала над ним, у тебя все готово, я доверяю тебе. И я ответила: да, ты знаешь, все очень хорошо. Но на самом деле я даже не начинала его делать».
Фото: pinterest.com/blinkssim
Дженна просто не успевала поставить танец, она училась фехтованию, играла на виолончели, чтобы героиня сериала получилась максимально естественной. Поэтому девушка до съемок не спала два дня, смотрела видео с похожей тематикой. Она уже определила для себя некоторые движения, которые хотело бы исполнить, но полностью номер она так и не поставила.
В конце Ортега призналась, что даже и не подозревала, что это станет трендом в TikTok.
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