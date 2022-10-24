Сцена с живым человеческим сердцем и хирурги с мировым именем – рассказываем о съёмках фильма «Лист ожидания»

Новости Беларуси. «Беларусьфильм» 24 октября дал старт съемкам новой киноленты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картина с рабочим названием «Лист ожидания» посвящена белорусским кардиохирургам. Фильм расскажет о сложностях профессии и личной жизни медиков. В основе реальные события, а прототипами героев стали врачи центра «Кардиология». Сегодня творческая команда провела первый съемочный день. На площадке побывала Александра Качан.

Съемка!

Съемочный процесс официально стартовал. Церемонию провели сразу на рабочей площадке – на территории РНПЦ «Кардиология». Здесь же и первые зрители. У пациентов уникальная возможность заглянуть в кинематографические кулуары.

Александра Качан, корреспондент:

За моей спиной сейчас работает режиссерская команда, мы даже говорим тихо, чтобы не мешать процессу. На площадке снимают одну из сцен новой киноленты. Мы пытались узнать сценарные подробности, но авторы держат их в секрете. Все для того, чтобы сохранить интригу.

Лента с рабочим названием «Лист ожидания» расскажет зрителю о жизни врачей-кардиологов. Не только в профессии, но и в личном. Взаимоотношения в семье, с коллегами. О том, как эти люди умеют отодвинуть на второй план собственные потребности ради спасения жизней.

Александр Ефремов, кинорежиссер-постановщик кинофильма «Лист ожидания», народный артист Беларуси:

Есть здесь реплика, они держат в руках живое человеческое сердце. Пускай это будет символом каким-то, пускай это будет какой-то знаковой цитатой, тирадой. Но это так и есть. Они действительно держат в руках это человеческое сердце и стараются, чтобы оно было живо. Было живо как можно дольше. Для меня это очень много значит.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Реально каждый сотрудник этого центра – это звезда. Большая или маленькая звездочка. Но здесь собраны эксклюзивно талантливые люди. Что будет в конечном варианте фильма, мне трудно предсказать. Александр Васильевич здесь господь бог. Но я думаю, что каждая персона будет вызывать уважение, интерес.

Прототипами главных героев стали известные врачи. И их сыграют именитые актеры, в том числе российские. На съемочной площадке можно увидеть мэтра Геннадия Овсянникова – одного из последних народных артистов СССР. И известного актера театра и кино Дмитрия Сутырина. Он сыграет главного героя, прототипом которого стал Юрий Островский, кардиохирург с богатейшим профессиональным опытом. Он стоял у истоков трансплантации сердца в Беларуси.

Дмитрий Сутырин, исполнитель главной роли кинофильма «Лист ожидания» (Россия):

Это кардиолог, хирург, светило. Ведущий специалист в мировом масштабе. Я-то думал, что это просто вымышленный персонаж. Поэтому надо как-то ответственно к этому отнестись. Говорят, что мы еще познакомимся. Так что я жду встречи.

И она состоится. Обязательно. Ведь врачи тоже здесь, на съемочной площадке. Наблюдают за процессом. И, кстати, не без их участия был утвержден сценарий фильма.

Юрий Островский, заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология»:

Откоррегировали некоторые фразы, которые, может, красиво выглядят в кино, но абсолютно не выглядят так, как в жизни. Поэтому я думаю, что фильм должен получиться, надеюсь. Съемки проведут не только в РНПЦ, но и в других медицинских учреждениях. Работать творческая команда будет в операционных, палатах, а также дома у героев. Студия «Беларусьфильма» сформировала высокопрофессиональную команду, привлекла немало молодых актеров театра и кино.

Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Обратите внимание, какие красивые, интересные актеры. Я считаю, что ими можно гордиться. И мы недолюбливаем, недооцениваем себя, я считаю, и мне приятно, что в основном это, в большей части, белорусы. И пару приглашенных актеров из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Я, честно говоря, в полной мере сценарий и не собирался смотреть. Я очень люблю предвкушать событие в виде фильма. Прийти и с нуля его посмотреть. Зачем я себе буду портить предвкушение такого события?

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