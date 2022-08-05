Экспонаты из «Забродья» появлялись в «Сватах», «Стилягах» и «Оттепели». Показываем настоящую белорусскую кинодеревню

Новости Беларуси. Мотор! Камера! Начали! Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Вилейку, чтобы не упустить уникальную возможность изнутри понаблюдать за созданием художественного фильма «Узбечка». Расскажем, почему узбекские кинематографисты большинство съемок проводят в Беларуси, как им работается в тандеме с нашими специалистами, а еще заглянем в местную музей-усадьбу «Забродье», которая стала излюбленной локацией киношников.

Яна Шипко, корреспондент:

Часть эпизодов фильма «Узбечка» снималась здесь, в усадьбе «Забродье». По сути, это уникальный музейный комплекс. Его история начинается в 1974 году, когда известный белорусский художник Борис Цитович приехал сюда за вдохновением. Сегодня это еще и излюбленная локация для киношников. Что же, идем знакомиться с этим удивительным местом.

Самобытный хутор, а ныне настоящая кинодеревня – дело всей жизни семьи Цитовичей. Место это уже много лет притягательно для туристов. Сюда едут проникнуться бытом начала XX века, попариться в 200-летней бане, побывать в деревянной часовне в стиле XVI-XVII века с уникальным музеем Первой мировой войны, увидеть железнодорожную ветку с эшелоном, где в каждом вагоне своя экспозиция, и даже переночевать в первобытном жилище предков яранге.

Яна Шипко:

Оказавшись в «Забродье», чувствуешь себя путешественником во времени. Множество милых вещичек готовы пробудить ностальгию по советскому прошлому. Побывав здесь, ощущаешь, почему неповторимая атмосфера усадьбы так притягивает кинорежиссеров. В фильмографии музея уже десятки лент.

Яна Шипко:

Отдельного внимания здесь заслуживают ретро-автомобили. Вот уже 20 лет их собирает, а большинство и реставрирует своими руками хозяин музея-усадьбы. Уникальность этих автомобилей не только в том, что это раритеты и настоящие символы своей эпохи. Эти машины оставили свой след и в киноиндустрии, засветившись в известных фильмах. Эти экспонаты на колесах уже украсили больше 60 кинокартин. Самые известные – «Сваты», «Стиляги», сериал «Оттепель» и многие другие.

Яна Шипко:

Из примерно сотни автомобилей ретро-парка больше половины на ходу, но есть и те, кто как эта Волга, пострадали на съемках. На ней ездили герои российского криминального сериала «Фарца». Так вот, аварию снимали вживую, без компьютерной графики.

Яна Шипко:

Свои звезды и в коллекции двухколесных. Эту «Чизетту», например, можно узнать в знаменитом сериале «Оттепель». Именно с ней связаны романтические сцены ухаживаний молодого режиссера за главной героиней Марианной.

Если начиналось все с участия в съемках ретро-техники, то в 2018-м для съемок исторической саги «Отчим» здесь построили кинодеревню с бутафорскими домами. С тех пор в «Забродье» кинохлопушки появляются регулярно. Здесь сняли уже больше 10 фильмов. Не обошли стороной локацию и создатели нового фильма «Узбечка».