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В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»

04 октября 2022 18:36
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Новости Беларуси. Старт национальному проекту «Мы едины» был дан 4 октября на съемочной площадке «Беларусьфильма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полнометражная лента о том времени, когда вся западная часть Беларуси оказалась под властью поляков, которые стремились провести быстрый процесс ассимиляции и искоренить на захваченных территориях белорусскую культуру, язык, грамоту и православную веру.

Белорусско-российская творческая группа приступила к съемочному процессу, а на площадке побывала Лена Мельницкая.

В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»-1

Время польской оккупации – сложный период истории Беларуси, который еще не освещался кинематографом. Подписанный в 1921 году без участия белорусских представителей Рижский мирный договор разделил страну на западную и восточную части. Разделил по живому белорусский народ. Показать на примере одной семьи сложный выбор, с которым столкнулись простые люди, поставил себе задачу режиссер картины Андрей Хрулев.

В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»-4

Андрей Хрулев, режиссер-постановщик:
В центре повествования судьбы главных героев, простых парней из глубинки, в частности из Столбцов, у которых разный, хоть они и родные братья, жизненный путь. Один за красных, другой пока не определился. Для меня это прежде всего история простых людей. Как они в этих сложных условиях, кто-то мог, кто-то не мог оставаться человеком, людьми. То есть сохранить свое достоинство.

В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»-7

Максимально достоверно отразить эпоху – задача сложная, но выполнимая. Антураж и материально-техническая база «Смолевуда», натурной площадки «Беларусьфильма», позволяют сразу окунуться в атмосферу 1920-х годов. Творческий коллектив – настоящие профессионалы. Операторы, художники, исторические консультанты. И, конечно, артисты – им пригодится не только актерское мастерство, но и специальные навыки. По сценарию, им придется и стрелять, и ездить верхом.

В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»-10

Даниил Чуп, актер:
Я служил 10 лет назад в армии. И пострелял со всего, правда, современного оружия. Оно удобнее, чем трехлинейки, но принцип работы руки помнят. На лошадях ездим, они податливые. Ребята-каскадеры помогают очень здорово. Это на самом деле очень большая помощь, потому что сыграть сцену это одно, а технически проехать на лошади немного другое.

В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»-13

Тому, что связывает прошлое и настоящее Беларуси, посвящен и День народного единства – наш молодой праздник, который белорусы отметили в 2022 году 17 сентября во второй раз. Дата, напоминающая о том, что замалчивание страниц истории не проходит бесследно. И очень важно, что именно сейчас мы их открываем.

В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»-16

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Когда стираются понятия, что значит быть патриотом, что значит защищать свою землю, что значит беречь ее, что значит делать выбор. Можно ведь по-разному делать выбор. Кто-то будет готов отдавать свою Родину за какие-то блага, за тот или иной комфорт, а кто-то готов идти до конца за свою страну, за убеждения, за родных, за близких. Мы хотим, чтобы после просмотра этого фильма люди выходили с каким-то важным внутренним решением, с пониманием, что значит быть белорусом, что значит беречь эту землю.

В центре повествования простые парни из Столбцов. Узнали, о чём будет белорусский фильм «Мы едины»-19

Начало съемочному процессу положено. Киношный ритуал соблюден – тарелка «на удачу» разбита с первого раза. Добрый знак, говорящий о том, что фильм с символичным рабочим названием «Мы едины» увидит свет в середине 2023 года.

# Беларусьфильм # Кино # Лена Мельницкая # Андрей Хрулев # Даниил Чуп # Владимир Карачевский # Фотофакт

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