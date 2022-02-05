Что за мультик? Узнайте по одному кадру, о какой истории идёт речь

Мультфильмы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Ещё в детстве мы включали телевизор и ждали, пока закончится реклама, чтобы быстрее увидеть любимых героев. Однако есть сюжеты, которые и во взрослом возрасте пересматривать приятно и интересно. Поэтому давайте проверим, насколько внимательно вы смотрели мультфильмы. Мы подготовили для вас семь кадров, каждый из которых – отдельный мультипликационный рассказ, вам же надо угадать, о каких историях идёт речь.

Фото: кадр из мультфильма «Мадагаскар»

Дикие животные сбежали из зоопарка. Что же делать? Правильно, защищать себя самому. Так и поступила бабушка со своей знаменитой фразой «Плохая киса».

Фото: кадр из мультфильма «Шрек»

На этой картинке один из слуг лорда Фаркуада Телониус исполняет ещё один приказ своего господина. На этот раз ему предстояло сделать что-то поистине жестокое: налить молоко, чтобы пытать Пряню.

Фото: кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Раньше эти ворота были открыты для каждого гостя, приглашённого на бал или званый ужин. Но в один момент всё поменялось: прекрасный принц, хозяин замка, превратился в чудовище, а все слуги стали предметами интерьера. С той поры ворота были заперты, казалось бы, навсегда, если бы не одна случайность.

Фото: кадр из мультфильма «Леди и Бродяга»

На этой фотографии изображён обычный день щенка Леди. Именно она встаёт по утрам и приносит свежую газету, которую только что доставил под дом почтальон. Правда, иногда питомец не совсем качественно справляется с транспортировкой, случайно задевая бумажное изделие. Поэтому хозяева Леди вынуждены читать не всю газету, а только то, что от неё осталось.

Фото: кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

На картинке изображены последствия ещё одной неудачной погони Волка за Зайцем. В этот раз главный герой чуть не утонул, но бобры-спасатели успели вовремя.

Фото: кадр из мультфильма «Винни-Пух»

«Я тучка! Я вовсе не медведь!» – именно такими словами весёлый медведь хотел спастись от злых и агрессивных пчёл, которых побеспокоили. Но, как можно заметить, полосатые насекомые настроены решительно.

Фото: кадр из мультфильма «Король Лев»