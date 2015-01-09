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Сын Джеки Чана приговорен к полугоду тюрьмы за содержание наркопритона

09 января 2015 07:23
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Новости Китая. По иронии судьбы, Джеки Чан в 2009 году был назван в Китае послом доброй воли по борьбе с наркотиками.

А летом прошлого года его сына, 32-летнего Джейси Чана, задержали по делу о наркотиках. Тест на наркотики дал положительный результат.

После задержания полиция провела обыск в квартире Джейси и обнаружила 100 граммов марихуаны.

В декабре мужчине предъявлены обвинения в «предоставлении помещения для лиц, употребляющих наркотики». Согласно китайскому законодательству, максимальное наказание за данное преступление – 3 года тюремного заключения.

В пятницу суд приговорил Джейси к шести месяцам тюремного заключения.  Также он заплатит штраф в 2 тысячи юаней.

Агентство Франс Пресс
Он осужден. Он приговорен к шести месяцам заключения и штрафу в две тысячи юаней (320 долларов США).

Ранее Джеки Чан заявлял, что шокирован арестом сына и не намерен помогать ему уйти от наказания.

Дети медийных персон нередко попадают в истории, связанные с наркотиками. Старший сын киноактера и продюсера Майкла Дугласа несколько лет назад оказался за решеткой из-за наркотиков. Подробности вы узнаете из видео.

# Криминал # Кино # Звезды

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