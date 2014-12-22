Возлюбленная Абрамовича променяла олигарха на актера Ди Каприо (фото)

Новости России. Новой возлюбленной голливудского актера Леонардо ДиКаприо стала красавица из России. По некоторым данным, ей оказалась Дарья Жукова, которая встречалась с бизнесменом Романом Абрамовичем и родила ему двоих детей.

Папарацци запечатлели, как 40-летний актер обнимает «симпатичную брюнетку», как пишет зарубежная пресса. ДиКаприо подъехал к отелю и некоторое время ждал девушку у входа.

Daily Mail, английская ежедневная газета:

Лео полтора года встречался с 22-летней моделью Тони Гаррн, но, похоже, сейчас ДиКаприо снова один. 17 декабря его видели в объятиях симпатичной брюнетки возле гостиницы в Нью-Йорке.



Ранее некоторые СМИ распространили информацию о расставании Абрамовича с Жуковой. Однако, как сообщает портал Super.ru, представители бизнесмена эту информацию опровергли.

Интрижки на стороне – далеко не редкость. Часть из них так и остаются тайной изменщика, но знаменитым людям в этом плане не повезло. Ведь они всегда на виду. Насколько выгодно газетам публиковать личную жизнь знаменитостей? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из видео.

Читайте также: «Бэтмен» вместо Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Стиве Джобсе. Сценарий фильма об основателе Apple пишет лауреат премии «Оскар» Аарон Соркин, известный по фильму «Социальная сеть», по книге Уолтера Айзексона «Стив Джобс». Лента будет состоять из 3 сцен длительностью до 30 минут. Они будут развиваться в настоящем времени.