Заслуженный артист России Гоша Куценко: Человек должен быть правдивым сам с собой!

Мой любимый фильм с Вашим участием – «Игра в правду». А Вы сами в жизни говорите правду, или же иногда лукавите?

Гоша Куценко, заслуженный артист России:

Лукавлю! Правда – это очень опасное оружие. Правда, она вообще – убийственная. Мне много раз предлагали пойти в политику. Во мне заложено это: любовь и почитание народа. Я считаю, что правда – это личная территория и каждый человек должен быть правдив сам с собой.

Чем Вы сейчас живёте? Что у Вас в творчестве?

Гоша Куценко, заслуженный артист России:

Сейчас у меня появился стимул. Наверное, самый главный для меня сейчас – у меня родилась дочка. Конечно, я вдохновлён, и сейчас пишу пластинку.

Вы часто бываете в Беларуси.

Гоша Куценко, заслуженный артист России:

Я очень люблю гастроли, это отвлекает тебя от того, что нужно лежать вечером, думать о спектаклях, сценариях и не заниматься жуткой «бытовухой». Мы привезли в Минск замечательную работу. Наверняка каждый артист знает, что нет ничего сложнее, чем парный спектакль. Даже когда ты один на эстраде – ты немного не в себе. А здесь ты с партнёром. Здесь две трети моего текста. Час! Непрерывно! Ты здесь как на ладони. Ты уже не спрячешься за декорации… Эта пьеса из СССР – о тех людях, которые чувствовали тогда очень не по-детски.

Кино или театр? Или одно без другого просто не может быть?

Гоша Куценко, заслуженный артист России:

Вы когда за стол садитесь обедать, вам же хочется все попробовать: и первое, и второе, и третье… Тут те же самые деликатесы! Причем сладкое – это музыка.