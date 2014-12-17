Белорусскому кинематографу - 90 лет! Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель и актёр Андрей Сенькин в программе «УТРО» на СТВ

Что представляет собой современное белорусское кино? Какое оно сегодня?

Андрей Сенькин, актёр:

Белорусское кино живёт, оно есть в любом случае! Может, несколько изменилась его тематика. Последний фильм, который снимался - это «Госграницы». Понятно, что это тоже военная тематика, но это не совсем в годы Великой Отечественной войны.

Какие акценты сейчас делает белорусское кино: социальные проблемы, любовь…

Андрей Сенькин, актёр:

Акцент делается на всех темах. Например, фильм Ивана Павлова«Ой, мамочки!», где была затронута тема любви, семейных взаимоотношений.

Татьяна Григорьевна, каких бы Вы отметили мэтров белорусского кино?

Татьяна Мархель, народная артистка Республики Беларусь:

Вспоминаю начало кино, которое очень меня удивило. Впервые к нам в Витебск приехал Добролюбов со своей группой. Он снимал фильм «Третьего не дано», причем только с белорусскими актёрами. Так я и попала в этот фильм. Тогда у меня родились двойнята, всё во мне кипело, и муж пришёл и говорит: «Ну, там артист, известный режиссёр, иди, сходи…» Я пришла. Помню, падал снег за окном… И я спела ему белорусскую песню. После чего он сразу же меня отметил. Далее был фильм «Людзі на балоце». Здесь было несколько лет, несколько частей. И сам Туров, и оператор - Зайцев, и вся съёмочная группа… Это осталось на всю жизнь! Я помню, приехали, собрались все актёры, и мы ждали. Очень недоволен был Туров тем, что цвет жита был не такой, какой был в его представлении. И мы сидели все ждали, пока оно доспеет.

Андрей, на каких фильмах росли Вы и что бы Вы хотели привнести в белорусское кино своим актёрским видением, чутьём.

Андрей Сенькин, актёр:

Моё знакомство с кино начиналось с фильмов Нечаева «Буратино» и «Красная шапочка».

Говорят, что в кино нужно попасть в свою струю. Человек может быть сколько угодно талантлив, но если он не попадёт в определённую среду, у него с кино может и не сложиться.

Татьяна Мархель, народная артистка Республики Беларусь:

Я думаю, что во всём имеет место случай!

Андрей Сенькин, актёр:

У меня тоже был случай. Ещё когда я учился, был кастинг на картину «Краповый берет». Я пришёл, пообщался с режиссёром, мне сразу сказали, что я буду сниматься. Я даже не понял, как это всё воспринимать, потому что для меня это всё было неожиданно. И после этого снова картина «Беларусфильма» «Кадет» - и дальше всё и пошло.