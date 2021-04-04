Чего не хватает белорусскому кино? Мнение актрисы Ольги Бурлаковой

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, поделилась мнением, чего не хватает белорусскому кино.
Ольга Коршун, ведущая:
Не зря спросила про телепродюсера, потому что ты мало снимаешься в белорусском кино. Я имею в виду, что белорусское кино – это белорусские режиссеры, команда белорусская.
Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:
Белорусского кино не так много, не в чем сниматься.
Ольга Коршун:
Какие проблемы ты видишь в этом с точки зрения продюсирования? Чего не хватает: денег, таланта, финансирования, свободы творчества? Что нас сдерживает творить кино в нашей стране?
Ольга Бурлакова:
Я думаю, в первую очередь – финансирование, потому что без денег, к сожалению, качественный контент ты не снимешь. Можно говорить о высоком, замахиваться, с кем-то себя сравнивать. Меряться с кем-то мы не можем в силу такого скромного количества жителей и условно покупателей какого-либо контента, рекламодателей, которые в том числе содействуют созданию медиапроектов кошельком. Нам просто не надо замахиваться на что-то глобальное, нам надо скромно, со вкусом делать свое. Я думаю, что тут надо начинать с более легких жанров для привлечения внимания. Не секрет, что когда ты листаешь репертуар кинотеатра, то исторические драмы, мелодрамы – это не самое первое, на что обращают внимание и прямо бегут раскупать билеты зрители, киноманы. Хотят какого-то экшена, отдыха, чтобы посмеяться, увидеть какую-то яркую, другую картинку. Мне кажется, это надо делать, это надо снимать. То, чего сейчас зритель хочет, а потом его аккуратно вести за собой, потом подсовывать что-то более серьезное, интеллектуальное.
Ольга Коршун:
Когда смотришь многие российские фильмы и сериалы, видишь там даже не белорусских актеров, а наш Минск. Здесь много снимают кино. Российские режиссеры любят наш город, потому что у нас и сохранилась уникальная советская архитектура. Мало в каких странах на постсоветском пространстве это можно найти. И Минск – своеобразный город, нет засилья рекламы, как в Москве, другой темп.
Ольга Бурлакова:
Я могу сказать, из-за чего еще они любят наш город и Беларусь. Из-за отсутствия пробок, потому что, когда в съемочный день планируют несколько переездов, вот эта вся вереница из района в район, даже переезд на другую улицу в Москве может занять день. И уже нечего снимать. У нас с этим легко. У нас действительно во многом плюсы. Наш город можно вписать практически в любую историю, найти и современные места, и какие-то спокойные, и Советского Союза. Надо отметить, что все режиссеры и продюсеры в восторге от белорусских специалистов, профессионалов.
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