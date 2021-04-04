Чего не хватает белорусскому кино? Мнение актрисы Ольги Бурлаковой

Ольга Коршун, ведущая: Не зря спросила про телепродюсера, потому что ты мало снимаешься в белорусском кино. Я имею в виду, что белорусское кино – это белорусские режиссеры, команда белорусская.

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Белорусского кино не так много, не в чем сниматься.

Ольга Коршун:

Какие проблемы ты видишь в этом с точки зрения продюсирования? Чего не хватает: денег, таланта, финансирования, свободы творчества? Что нас сдерживает творить кино в нашей стране?

Ольга Бурлакова:

Я думаю, в первую очередь – финансирование, потому что без денег, к сожалению, качественный контент ты не снимешь. Можно говорить о высоком, замахиваться, с кем-то себя сравнивать. Меряться с кем-то мы не можем в силу такого скромного количества жителей и условно покупателей какого-либо контента, рекламодателей, которые в том числе содействуют созданию медиапроектов кошельком. Нам просто не надо замахиваться на что-то глобальное, нам надо скромно, со вкусом делать свое. Я думаю, что тут надо начинать с более легких жанров для привлечения внимания. Не секрет, что когда ты листаешь репертуар кинотеатра, то исторические драмы, мелодрамы – это не самое первое, на что обращают внимание и прямо бегут раскупать билеты зрители, киноманы. Хотят какого-то экшена, отдыха, чтобы посмеяться, увидеть какую-то яркую, другую картинку. Мне кажется, это надо делать, это надо снимать. То, чего сейчас зритель хочет, а потом его аккуратно вести за собой, потом подсовывать что-то более серьезное, интеллектуальное.