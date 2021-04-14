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Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание

14 апреля 2021 09:29
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Идут годы, ветераны уходят, война становится все дальше от нового поколения, но боль и память не стереть. В золотом фонде Музея истории белорусского кино отдельную главу занимает Великая Отечественная. Эти картины стали новым шагом к правде и перевернули сознание. После их просмотра вы уже не будете прежними. Каждая из историй режет без ножа.

Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание -1

13-летний Ванечка посреди бомбежек и пуль остается сиротой. Горе забрало все слезы и закалило характер. Он эвакуируется за Урал, устраивается на завод и подставляет свое плечо другим. Недетское мужество восхищает, за что подростка все величают Иваном Макаровичем. Героическая драма от Игоря Добролюбова взорвала Венецианский фестиваль в 70-м году и получила «Серебряную Минерву».

Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание -4

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:
Жюри отметило эту картину за удивительно правдивое воспроизведение атмосферы военного времени, настолько пронзительной была эта картина во всех деталях. Произошло это потому что авторы белорусского кино во главе с кинорежиссером Игорем Добролюбовым рассказывали не отвлеченную какую-то историю военного детства, а фактически свою собственную, они пережили все это сами в детском возрасте. Страх, ужас и другие эмоции, которые они тогда испытали.

Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание -7

Свинцовые 40-е продолжает драма «Через кладбище», в основу которой легла повесть Павла Нилина. Во время боев за Сталинград группа белорусских партизан подрывает вражеские эшелоны. За снарядами к механику Бугрееву отправляют молодого Михася с Сазон Ивановичем. Но как гром среди ясного неба на след героев нападают немцы.

Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание -10

В 1995 году по решению ЮНЕСКО эта картина вошла в сотню лучших фильмов о войне, и дело не только в сюжете.

Игорь Авдеев:
Авторы одними из первых рассказали о том, что происходило в душах людей, переживших шок, разочарование на начальном этапе войны, ведь предполагалось, что события будут развиваться совершенно иначе: война будет краткосрочной. Вот как люди преодолевали кладбище надежд в собственных душах и возрождались к активному сопротивлению. Впервые средствами кино эта проблема была изучена в нашей картине «Через кладбище», которая принесла в белорусское кино мощный творческий импульс.

Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание -13

Еще одна невероятно сильная лента – «Знак беды». Экранизация по одноименной повести Василя Быкова. В центре сюжета судьба крестьянской семьи. Степанида и Петрок живут на глухом хуторе Яхимовщина. Их сын служит в танковых войсках, дочь учится на доктора, но начинается война. Оккупанты перекрывают кислород деревне. Меж зверских издевательств всплывает прошлое героев, когда их раскулачили во время коллективизации. Но предают Родину отнюдь не «кулаки», односельчане-пролетарии превращаются в полицаев. Не выдержав оков змеиного логова, Петрок идет на открытый протест и погибает, а его жена запирается в хате и поджигает ее. Гран-при ВВС за лучший неанглоязычный фильм 1987 года.

Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание -16

Игорь Авдеев:
В этой судьбе отражена судьба всего белорусского народа это обобщенные образы, поэтому основная нагрузка лежала на исполнителях главных ролей это Геннадий Гарбук и Нина Русланова.

Отражена судьба всего народа. Три белорусских фильма о войне, которые получили международное признание -19

Здесь они явили все свое актерское мастерство, чтобы представить на экране яркие национальные характеры белорусов в переломный момент истории.

# Кино # Кино # Игорь Авдеев # Игорь Добролюбов # Павел Нилин # Геннадий Гарбук # Нина Русланова # Анастасия Макеева # Фотофакт # Кино

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