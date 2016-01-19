Скандал вокруг премии «Оскар»: американская киноакадемия изменит состав жюри

Новости США. За месяц с небольшим до церемонии вручения «Оскара» вокруг кинопремии разгорелся скандал. После объявления номинантов выяснилось, что

среди претендентов на главную кинонаграду нет ни одного афроамериканца.

Бойкотировать церемонию вручения золотых статуэток призвали продюсер и актер Спайк Ли и актриса Джада Пинкетт-Смит. А в сети Twitter стал набирать популярность хэштег #OscarsSoWhite («Такой белый Оскар»).



Чтобы «обеспечить культурное и этническое разнообразие», как сказано в заявлении академиков, состав жюри будет изменен.



Шерил Бун Айзекс, президент американской киноакадемии:

Это сложный, но важный разговор, и пришло время больших перемен. Академия предпримет кардинальные шаги для изменения состава ее членов.

Со слов президента киноакадемии,

кандидат должен избираться с учётом всех аспектов: гендера, расы, этнической принадлежности и сексуальной ориентации.

Шерил Айзекс напомнила, что нечто подобное киноакадемии приходилось делать в 1960-70 годы – тогда пришлось «обновить состав».



Вручение премии «Оскар» состоится 28 февраля в Лос-Анджелесе. Напомним, лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Выживший», заявленный в 12 категориях, и «Безумный Макс 4: Дорога ярости», который выдвинули 10 раз.

Обе картины борются за звание «Лучший фильм». И еще 6 вместе с ними.