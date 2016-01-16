«Алан всегда поддерживал меня»: трогательное письмо Дэниела Рэдклиффа Алану Рикману

Дэниел Рэдклифф, актер, сыгравший Гарри Поттера, рассказывает, что работа с Аланом сформировала его как личность. Молодой человек обещает пронести уроки «великого человека и актера через всю свою жизнь».

после долгой борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни в минувший четверг. Ему было 69 лет.

Дэниел Рэдклифф (на странице в Google Plus): Алан Рикман, несомненно, один из величайших актеров, с которым мне когда-либо доводилось работать. Он был самым верным и участливым человеком из всех, кого я встречал в киноидустрии. Алан всегда поддерживал меня, когда мы вместе работали на одной площадке и спустя годы после последнего фильма о Гарри Поттере. Я также почти уверен, что он приходил на все мои спектакли, которые были сыграны в Лондоне и Нью-Йорке. Он не обязан был это делать. Я знаю людей, которые дружили с ним намного дольше, чем я, и все они говорили: «Если ты позвонишь Алану, то не важно, в какой части света он находится или насколько он занят – он перезвонит тебе в течение дня».

Люди складывают свои представления об актерах по сыгранным ролям. И, наверное, многих может удивить, что, хотя большинство персонажей, которых играл Алан, были довольно мрачными, сам он был очень добрым, отзывчивым, строгим к себе и смешным. И все его лучшие черты можно было увидеть в пьесе «Контрабас».

Во время съемок «Гарри Поттера» он был единственным взрослым актером, кто относился ко мне как к равному, а не как к ребенку. Возможность работать с ним для меня в раннем возрасте оказалась большой удачей, и я навсегда запомню все те уроки, которые он мне преподал. Кино и театральная сцена, несомненно, значительно обеднели после потери этого великого актера и человека.