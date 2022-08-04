«Надо найти в себе, где ты всё-таки гад». Как известный белорусский актёр перевоплощается в злодея на экране?

Новости Беларуси. Мотор! Камера! Начали! Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Вилейку, чтобы не упустить уникальную возможность изнутри понаблюдать за созданием художественного фильма «Узбечка». Расскажем, почему узбекские кинематографисты большинство съемок проводят в Беларуси, как им работается в тандеме с нашими специалистами, а еще заглянем в местную музей-усадьбу «Забродье», которая стала излюбленной локацией киношников.

Символичную роль в фильме исполнит Олег Тактаров. В начале фильма именно он станет наставником главной героини в школе снайперов, а в финале появится в качестве руководителя партизанского отряда. Знаменитого актера и спортсмена знают по обе стороны океана. На ринге чемпиона мира по смешанным боевым искусствам называли «русским медведем», в кино сравнивали со Сталлоне и Шварценеггером. Он снимался в Голливуде, но лучшими в своей фильмографии считает ленты, снятые в Беларуси.

О лег Т актаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, актер ( Р оссия): Очень логично. Девочка, герой Великой Отечественной войны, узбечка. Это не ее война, но она снайпер. У нее свои счеты с врагом. То есть это по реальным событиям. А то, что события происходили на территории Беларуси, и вы знаете, что фильмы о войне снимаются самые качественные именно в Беларуси. Кстати, могу сказать, что в моей фильмографии два самых качественных фильма тоже были сняты в Беларуси. Это «Лето волков», мы снимали в Смолевичах, и «Уходящая натура» – снимали в Борисове. Я работал в военных фильмах. Все равно детство прошло. Помните, у Высоцкого были слова «не досталось им даже по пуле»? Все равно второе поколение послевоенное, но выращенное на тех фильмах. Героических. Для меня это приятно, сразу вспоминаются лучшие образы из героического советского кино.

Евгений Ивкович, заслуженный артист Республики Беларусь, актер:

Наверное, детские комплексы срабатывают, и человек, наверное, мстит. Что-то такое закладывалось в его характере. И, наверное, он еще был человек, преданный своей партии и идеологии. Есть люди, которые свято верят своей идее, поэтому за нее всякие методы хороши. Поэтому такое оправдание, что вот этот страшный человек, он страшный и по характеру, и по поведению, так себя проявляет, и это обостряет противодействие положительных героев.

– А где черпаете вдохновение, чтобы передать эту неприязнь с экрана для зрителей?

– Дальше уже актерское мастерство, надо найти в себе, где ты все-таки гад.

– Насколько для вас интересный опыт работать в тандеме с коллегами из Узбекистана?

– Это вообще песня. Оказывается, с узбекскими актерами и вообще людьми я так плотно не общался в жизни. Я начинаю для себя открывать их интересную ментальность. Они как-то тепло дышат к тебе, удивительные люди, добрые и открытые, интересные. Дай бог, чтобы мы как-то завязались, сотрудничали. Мне кажется, мы много можем сделать интересного в кинематографе. Думаю, тандем должен продолжиться.

Создатели фильма признаются: не только ради достоверности и подходящих локаций отправились в Беларусь. Свою неоценимую лепту в картину внесли белорусские профессионалы своего дела, которых привлекли к съемкам.