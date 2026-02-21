Как запустить речь ребёнка и стоит ли бить тревогу. Узнали у учителей-дефектологов

Творческий подход к обучению и масса интерактивов. Это не просто занятие, а ранняя комплексная помощь для малышей. В Минском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации насыщенная программа с самого утра. Ребята вместе с мамами, учителями-дефектологами и педагогами-психологами делают свои первые успехи и изучают окружающий мир.

Елена Турик, учитель-дефектолог Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Мы хотим показать, что обучение – это легко, доступно, и с нами интересно. Поэтому очень важно давать очень легкие задания для ребенка, чтобы он понимал, что здесь безопасно, интересно. И всегда оказываем помощь ему, чтобы он тоже понимал, что если у него что-то не получается, мы можем помочь. То есть первая наша цель – это заинтересованность в нас самих, взрослых, потому что если есть взаимодействие ребенок – взрослый, то и будет успешным обучение.

Занятия направлены на развитие сенсорных и моторных функций. Игры и упражнения формируют навыки мелкой и крупной моторики, координацию движений, восприятие цвета, формы, звуков. Запуск речи – один из частых запросов родителей. Игра помогает ускорить этот процесс. Учителя-дефектологи узнают предпочтения ребенка и через интересы работают над звукопроизношением.

Екатерина Бикинеева, учитель-дефектолог Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Мы используем абсолютно разные виды деятельности. Работаем с карточками, игрушками, работаем с музыкальными инструментами. Также используем интерактивные методы обучения. Много внимания уделяем развитию общих моторных навыков, мелкой моторики, артикуляционного праксиса. Каждая деталь, каждый элемент как маленький пазл для общей картины, для красивой нашей речи в будущем.

Алина Трус, корреспондент:

Группы немногочисленные, на занятиях до трех человек. Так заботу и внимание получают все. Подход индивидуальный каждому ребенку.