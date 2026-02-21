Прямой эфир

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ

21 февраля 2026 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каманда Прэзідэнта аформіла пуцёўку ў плэй-оф Рэспубліканскай хакейнай лігі. У апошняй гульні рэгулярнага чэмпіянату падапечныя Дзмітрыя Баскава былі куды мацней за аўтсайдара турнірнай табліцы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-2

Каманда кіраўніка дзяржавы ў гульні супраць Віцебскай вобласці прадэманстравала майстар-клас па ўзяцці варот, хаця апаненты таксама стараліся. У суме за гульню 18 дакладных кідкоў па варотах. Выніковы лік – 12:6 на карысць каманды Прэзідэнта. Першую шайбу ў гульні закінуў Мікалай Лукашэнка, які ўваходзіць у топ-3 лепшых бамбардзіраў лігі гэтага сезона.

Асаблівае захапленне ў гледачоў выклікала трэцяя шайба матча, выканаўцам стаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыўся дзвюма выніковымі перадачамі. Рэспубліканская хакейная ліга – гэта не проста аматарскі турнір па хакеі, гэта наша культура спорту. За 19 сезонаў сем каманд з усёй краіны змаглі заваяваць сімпатыі шматлікіх гледачоў, і з кожным годам балельшчыкаў становіцца ўсё больш.

Команды Президента Беларуси и Витебской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене».

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-4

– Мы очень давно хотели попасть именно сюда, и вот наконец-то попали. Это просто незабываемые эмоции. Как играет наша команда, просто не передать словами. Все очень круто!
– Очень понравилась игра, конечно же, первого номера, 31-го. Команда супер, эмоции супер, но всю жизнь запомним. Будем ходить на каждую игру, обещаю.

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-6

Победителя тут точно не сказать. Тут зависит от того, кто будет хорошо играть. То есть тут все на равных. 

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-8

Я первый раз на хоккее. Очень круто, очень здорово. И я жалею, что мне не 18. 

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-10

Это просто прекрасный матч. Я впервые на матче. И это очень интересно, очень энергично и очень круто. Всем советом посетить. Спасибо большое за игру. 

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-12

Я сначала смотрю, а потом становлюсь хоккеистом.

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-14

Беларусь, вперед!

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ-16

Нравится количество людей, которые приходят поболеть за нас. На плей-офф я приду 100 %, однозначно.

Паядынак выдаўся сапраўды яркім і запамінальным. Лепшымі ігракамі матча прызнаны Андрэй Башко і Віталь Кірушчанка. Спецыяльныя прызы ўручыла алімпійская чэмпіёнка па біятлоне Ірына Лешчанка. У наступныя выхадныя яшчэ чатыры дружыны правядуць свае апошнія сустрэчы, і тады стане вядомы ўвесь спіс фіналістаў, які складаецца з чатырох каманд.

# Хоккей Беларуси # хоккей в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Волейболистки «Минчанки» победили в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги
20 февраля 2026 20:10

Волейболистки «Минчанки» победили в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги

Определена задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги наций
20 февраля 2026 20:08

Определена задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги наций

И для юниоров, и для взрослых – Минск принимает два знаковых турнира по борьбе
20 февраля 2026 20:03

И для юниоров, и для взрослых – Минск принимает два знаковых турнира по борьбе