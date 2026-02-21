Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ

Каманда Прэзідэнта аформіла пуцёўку ў плэй-оф Рэспубліканскай хакейнай лігі. У апошняй гульні рэгулярнага чэмпіянату падапечныя Дзмітрыя Баскава былі куды мацней за аўтсайдара турнірнай табліцы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Каманда кіраўніка дзяржавы ў гульні супраць Віцебскай вобласці прадэманстравала майстар-клас па ўзяцці варот, хаця апаненты таксама стараліся. У суме за гульню 18 дакладных кідкоў па варотах. Выніковы лік – 12:6 на карысць каманды Прэзідэнта. Першую шайбу ў гульні закінуў Мікалай Лукашэнка, які ўваходзіць у топ-3 лепшых бамбардзіраў лігі гэтага сезона. Асаблівае захапленне ў гледачоў выклікала трэцяя шайба матча, выканаўцам стаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыўся дзвюма выніковымі перадачамі. Рэспубліканская хакейная ліга – гэта не проста аматарскі турнір па хакеі, гэта наша культура спорту. За 19 сезонаў сем каманд з усёй краіны змаглі заваяваць сімпатыі шматлікіх гледачоў, і з кожным годам балельшчыкаў становіцца ўсё больш. Команды Президента Беларуси и Витебской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене».

– Мы очень давно хотели попасть именно сюда, и вот наконец-то попали. Это просто незабываемые эмоции. Как играет наша команда, просто не передать словами. Все очень круто!

– Очень понравилась игра, конечно же, первого номера, 31-го. Команда супер, эмоции супер, но всю жизнь запомним. Будем ходить на каждую игру, обещаю.

Победителя тут точно не сказать. Тут зависит от того, кто будет хорошо играть. То есть тут все на равных.

Я первый раз на хоккее. Очень круто, очень здорово. И я жалею, что мне не 18.

Это просто прекрасный матч. Я впервые на матче. И это очень интересно, очень энергично и очень круто. Всем советом посетить. Спасибо большое за игру.

Я сначала смотрю, а потом становлюсь хоккеистом.

Беларусь, вперед!