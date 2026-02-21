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Guardian: страны «коалиции желающих» должны ввести войска в Киев и другие города

21 февраля 2026 14:31
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Guardian: страны «коалиции желающих» должны ввести войска в Киев и другие города-0

В Британии заявили о необходимости государствам «коалиции желающих» направить свои ВС на территорию Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Издание предлагает «коалиции желающих» осуществить развертывание войск, чтобы обеспечить безопасность и защиту Киева, а также других неподконтрольных городов. «Право вето России давать нельзя», – акцентируется внимание в публикации.

Также, по мнению обозревателя газеты, требуется установка над Украиной бесполетной зоны и передача ЕС главной роли в ходе переговорного процесса.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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