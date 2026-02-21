В Минске возле Дворца спорта развернулись масленичные гулянья

Как возникла идея проекта «Кожная пятнiца – роднае, сваё»? Пообщались с пресс-секретарём МАРТ

«Пятница для тех, кто работает по графику будние – рабочие, выходные – выходные, – это самый тяжелый день, когда уже под конец недели ты уставший, у тебя очень много задач, и надо все успеть, все сделать. И мы решили преподнести в эту пятницу что-то такое особенное».