В Варшаве прошёл митинг против участия Польши в SAFE

Сотни человек пришли в центр Варшавы на митинг «Стоп немецкой доминации», пишет РИА Новости.

Митингующие пришли высказаться против участия Польши в кредитной программе ЕС по закупкам вооружения SAFE. Собравшиеся держали плакаты с надписью «SAFE – это ложная безопасность», «SAFE – это немецкое рабство». Они указывают, что Берлин, в отличие от Варшавы, не намерен использовать кредитные средства, и программа может быть выгодна именно для Германии ввиду продажи Польше техники и вооружения.

Цель манифестации – призвать польского лидера Кароля Навроцкого наложить вето на закон об участии страны в программе SAFE, принятой парламентом.

Guardian: страны «коалиции желающих» должны ввести войска в Киев и другие города

Фото: Pinterest