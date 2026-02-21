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В Варшаве прошёл митинг против участия Польши в SAFE

21 февраля 2026 15:00
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В Варшаве прошёл митинг против участия Польши в SAFE-0

Сотни человек пришли в центр Варшавы на митинг «Стоп немецкой доминации», пишет РИА Новости.

Митингующие пришли высказаться против участия Польши в кредитной программе ЕС по закупкам вооружения SAFE. Собравшиеся держали плакаты с надписью «SAFE – это ложная безопасность», «SAFE – это немецкое рабство». Они указывают, что Берлин, в отличие от Варшавы, не намерен использовать кредитные средства, и программа может быть выгодна именно для Германии ввиду продажи Польше техники и вооружения.

Цель манифестации – призвать польского лидера Кароля Навроцкого наложить вето на закон об участии страны в программе SAFE, принятой парламентом.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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