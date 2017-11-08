Кинофестиваль «Лістапад» в разгаре: кому достался Гран-при, а какие фильмы еще ждут своего триумфа?

Новости Беларуси. Кинофестиваль «Лістапад» продолжает кружить в мире кино. Уже известны победители конкурса фильмов для детей и юношеской аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при фестиваля достался французской ленте «Путешествие Фанни». Интрига основного конкурса – еще впереди. На все картины – всего 3 главные награды. Кто уже с долгожданным трофеем, а кого еще, возможно, ждет успех?

Иранка Наргес Абиар у нас в Беларуси в первый раз. Приехала не с пустыми руками, а с недетской историей – популярной лентой – «Дуновение жизни». Участник «Лістападзіка» XXIV Минского кинофестиваля. Но это уже в прошлом. Обладатель сразу 2 наград – специальный приз жюри за лучшую режиссуру и приз за лучшую детскую роль. Так будет правильнее.

Наргес Абиар, обладатель специального приза жюри за лучшую режиссуру конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», кинорежиссер, писатель (Иран):

Фильм снят по моей книге и показывает ирано-иракскую войну, те времена, когда я и сама была ребенком. В нем есть небольшая часть из моей жизни, а так – это воспоминания всех людей, которые пережили все ужасы этой войны. В фильме – революция глазами маленького ребенка. Это взгляд – он очень чистый и ничем незапятнанный.

В следующем году эта лента уже будет пытаться брать новую награду в Лос-Анджелисе – «Оскар». Кстати, Наргес станет первой женщиной режиссером у себя в стране, кто отправится за тысячи километров за статуэткой.

В 2016 году лучшим фильмом на иностранном была признана лента тоже иранца. Правда, Трамп въезд в страну по политическим причинам запретил. И теперь госпожа Абиар надеяться растопить сердце хозяина Белого дома.

Наргес Абиар:

Однажды журналист у меня спросил: «Чего я еще захочу, когда мой фильм станет успешным». И я сказала, что язык политиков – это очень грубый язык. А язык искусства – универсален. И этот тот язык, который помогает двум нациям стать ближе. Возможно, что если когда-нибудь Трамп посмотрит этот фильм и прочувствует, насколько эти ужасы войны затрагивают ребенка, то может никогда и не будет войны.

А вот интрига основного конкурса – еще впереди. Всего 3 главные награды, картин явно больше. Одна из них, возможно, попадет в руки режиссера Разыкова. То ли узбек, то ли уже русский в Беларуси почти как свой.

Юсуп Разыков, участник XXIV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» кинорежиссер, сценарист (Узбекистан):

Я всегда говорил, что Европа начинается с Минска, а все остальное у нас – Азия.

Я, конечно, очень-очень рад, что я, во-первых, в Минске, во-вторых, на «Лістападзе». У Игоря Сукманова очень такой вкус незаурядный, я бы сказал. Я с предыдущей картиной сюда бился и не мог пробраться нікак. При том, что все мои картины полнометражные связаны каким-то образом с Беларусью.

5 лет развивать идею, всего 11 дней снимать, почти бесплатная работа команды. Сегодня на минском экране – 76-минутная драма «Турецкое седло».

Юсуп Разыков:

Основная мысль – свою любовь нельзя предавать. Потому что наш человек, наш герой оказался в ситуации, когда он полюбил. Пенсионер влюбляется в молодую девушку. Ну и наш герой предал свою любовь.

Итоги 24-го конкурса подведут меньше, чем через 48 часов. Кому достанутся главные трофеи Минского кинофестиваля? Узнаем скоро. Церемония закрытия «Лістапад-2017» пройдет в кинотеатре «Москва».