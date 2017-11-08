Лучшие экранизации произведений Агаты Кристи

9 ноября выходит экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе». На большие экраны этот детектив перенесен с голливудским размахом, но далеко не всем произведениям королевы криминального жанра так везет. Казалось бы, у Кристи более шестидесяти романов, каждый из которых легко адаптируется под киноформат, но достойных экранизаций ее книг единицы. Мы решили вспомнить те детективы Агаты Кристи, фильмы по которым вышли интересными, запоминающимися и не уступающими литературным первоисточникам. «Свидетель обвинения»

Фото: imdb.com

Классический фильм Билли Уайлдера и любимая экранизация самой Агаты Кристи. Поставленная по одноименной пьесе картина про блестящего адвоката Уилфреда Робартса, которому из-за болезни врачи запрещают заниматься уголовными делами, но он все равно берется за безнадежного клиента Леонарда Воула. Молодого человека обвиняют в убийстве пожилой дамы, а главным свидетелем вины Воула выступает его собственная жена.

Фото: imdb.com

«Свидетель обвинения» вышел в 1957 году, но даже сейчас этот фильм ни на секунду не устарел и все еще способен удивить зрителей неожиданным финальным твистом. Напряженная атмосфера, замечательная игра Чарльза Лоутона и Марлен Дитрих, увлекательный сюжет и крепкая режиссура делают «Свидетеля обвинения» одним из лучших детективов мирового кинематографа. На будущий год запланирован выход новой версии пьесы – режиссером и исполнителем главной роли в ней выступит Бен Аффлек. «Смерть на Ниле»

Фото: imdb.com

Замечательная экранизация не самого известного романа про Эркюля Пуаро. На плывущем по Нилу пароходе происходит преступление – убита молодая миллионерша, недавно вышедшая замуж за бедного дворянина и имевшая много врагов. В смерти девушки заинтересованы практически все пассажиры парохода, но у каждого из них есть алиби. Только они не знают, что вместе с ними плывет вышедший на пенсию знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, который не сможет оставить загадку неразгаданной.

Фото: imdb.com

Фильм 1978 года, выполненный в лучших традициях английского кино. Запутанный сюжет, замечательные актеры, среди которых Питер Устинов, Мэгги Смит, Миа Фэрроу и Анджела Лэнсбери, натуралистичные съемки (снимали картину на настоящем пароходе в Египте). Стоящий пример настоящего детективного кино, которое, к сожалению, не получило должного внимания и популярности. «И никого не стало»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Чаще других романов Кристи кинематографисты обращаются к «Десяти негритятам». Всего существует девять экранизаций разных лет, но мы остановимся на последний и самой лучшей (без обид, поклонники советской версии). Маленький британский остров, на который некий мистер Оним приглашает восьмерых гостей. Там их встречают двое слуг, а вот сам хозяин так и не появляется. Вскоре люди осознают, что все они попали на этот остров за совершенные преступления, возмездие за которые не заставит себя долго ждать.

«Десять негритят» 1987 год. Фото: kinopoisk.ru

Мы выбрали именно эту экранизацию романа, так как она больше всего соответствует печатному слову и самая атмосферная из всех. Трехчасовой мини-сериал 2015 года вместил в себя все перипетии романа, успел раскрыть всех персонажей (чего, увы, не удалось Говорухину) и вообще – выжал из романа все возможное. Экранизация получилась настолько хорошей, что всем желающим начать знакомство с творчеством Кристи в киноформате нужно начинать именно с этого мини-сериала. «Скрюченный домишко»

Фото: imdb.com

Свежая экранизация романа Кристи с «самой неожиданной развязкой». Молодой человек Чарльз Хэйвард знакомится с Софией Леонидис, внучкой олигарха Аристида Леонидиса. Чарльз хочет попросить руки Софи, но в момент его приезда в дом девушки ее деда убивают. Вместо инсулина пожилому богачу вкололи смертельную дозу эзерина. Любой из обитателей дома мог поменять местами бутылочки. Чарльз лично берется расследовать это дело.

Фото: imdb.com

Незадолго до премьеры фильма Кеннета Браны вышла экранизация еще одного романа Агаты Кристи. «Скрюченный домишко» не особо популярен у нас, но считается одним из лучших детективов писательницы. Криминальная составляющая здесь искусно смешивается с иронией над нравами умирающей британской аристократии, а предугадать финальный твист практически невозможно. В фильме все это старательно сохранено и замечательно разыграно. «Убийство в «Восточном экспрессе»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самая свежая и самая дорогая экранизация самого известного романа писательницы. В поезде, который через снежные равнины мчится из Стамбула в Лондон, встречаются совершенно разные и никак не связанные между собой люди. Среди пассажиров оказывается легендарный сыщик Эркюль Пуаро, которому американский богач Рэтчетт предлагает стать своим телохранителем. Пуаро отказывается, а на следующее утро Рэтчетта находят мертвым в его купе. Под подозрение попадают все пассажиры «Восточного экспресса».

Экранизация 1974 года. Фото: imdb.com