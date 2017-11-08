Лучшие экранизации произведений Агаты Кристи
9 ноября выходит экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе». На большие экраны этот детектив перенесен с голливудским размахом, но далеко не всем произведениям королевы криминального жанра так везет. Казалось бы, у Кристи более шестидесяти романов, каждый из которых легко адаптируется под киноформат, но достойных экранизаций ее книг единицы. Мы решили вспомнить те детективы Агаты Кристи, фильмы по которым вышли интересными, запоминающимися и не уступающими литературным первоисточникам.
«Свидетель обвинения»
Классический фильм Билли Уайлдера и любимая экранизация самой Агаты Кристи. Поставленная по одноименной пьесе картина про блестящего адвоката Уилфреда Робартса, которому из-за болезни врачи запрещают заниматься уголовными делами, но он все равно берется за безнадежного клиента Леонарда Воула. Молодого человека обвиняют в убийстве пожилой дамы, а главным свидетелем вины Воула выступает его собственная жена.
«Свидетель обвинения» вышел в 1957 году, но даже сейчас этот фильм ни на секунду не устарел и все еще способен удивить зрителей неожиданным финальным твистом. Напряженная атмосфера, замечательная игра Чарльза Лоутона и Марлен Дитрих, увлекательный сюжет и крепкая режиссура делают «Свидетеля обвинения» одним из лучших детективов мирового кинематографа. На будущий год запланирован выход новой версии пьесы – режиссером и исполнителем главной роли в ней выступит Бен Аффлек.
«Смерть на Ниле»
Замечательная экранизация не самого известного романа про Эркюля Пуаро. На плывущем по Нилу пароходе происходит преступление – убита молодая миллионерша, недавно вышедшая замуж за бедного дворянина и имевшая много врагов. В смерти девушки заинтересованы практически все пассажиры парохода, но у каждого из них есть алиби. Только они не знают, что вместе с ними плывет вышедший на пенсию знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, который не сможет оставить загадку неразгаданной.
Фильм 1978 года, выполненный в лучших традициях английского кино. Запутанный сюжет, замечательные актеры, среди которых Питер Устинов, Мэгги Смит, Миа Фэрроу и Анджела Лэнсбери, натуралистичные съемки (снимали картину на настоящем пароходе в Египте). Стоящий пример настоящего детективного кино, которое, к сожалению, не получило должного внимания и популярности.
«И никого не стало»
Чаще других романов Кристи кинематографисты обращаются к «Десяти негритятам». Всего существует девять экранизаций разных лет, но мы остановимся на последний и самой лучшей (без обид, поклонники советской версии). Маленький британский остров, на который некий мистер Оним приглашает восьмерых гостей. Там их встречают двое слуг, а вот сам хозяин так и не появляется. Вскоре люди осознают, что все они попали на этот остров за совершенные преступления, возмездие за которые не заставит себя долго ждать.
«Десять негритят» 1987 год. Фото: kinopoisk.ru
Мы выбрали именно эту экранизацию романа, так как она больше всего соответствует печатному слову и самая атмосферная из всех. Трехчасовой мини-сериал 2015 года вместил в себя все перипетии романа, успел раскрыть всех персонажей (чего, увы, не удалось Говорухину) и вообще – выжал из романа все возможное. Экранизация получилась настолько хорошей, что всем желающим начать знакомство с творчеством Кристи в киноформате нужно начинать именно с этого мини-сериала.
«Скрюченный домишко»
Свежая экранизация романа Кристи с «самой неожиданной развязкой». Молодой человек Чарльз Хэйвард знакомится с Софией Леонидис, внучкой олигарха Аристида Леонидиса. Чарльз хочет попросить руки Софи, но в момент его приезда в дом девушки ее деда убивают. Вместо инсулина пожилому богачу вкололи смертельную дозу эзерина. Любой из обитателей дома мог поменять местами бутылочки. Чарльз лично берется расследовать это дело.
Незадолго до премьеры фильма Кеннета Браны вышла экранизация еще одного романа Агаты Кристи. «Скрюченный домишко» не особо популярен у нас, но считается одним из лучших детективов писательницы. Криминальная составляющая здесь искусно смешивается с иронией над нравами умирающей британской аристократии, а предугадать финальный твист практически невозможно. В фильме все это старательно сохранено и замечательно разыграно.
«Убийство в «Восточном экспрессе»
Самая свежая и самая дорогая экранизация самого известного романа писательницы. В поезде, который через снежные равнины мчится из Стамбула в Лондон, встречаются совершенно разные и никак не связанные между собой люди. Среди пассажиров оказывается легендарный сыщик Эркюль Пуаро, которому американский богач Рэтчетт предлагает стать своим телохранителем. Пуаро отказывается, а на следующее утро Рэтчетта находят мертвым в его купе. Под подозрение попадают все пассажиры «Восточного экспресса».
Экранизация 1974 года. Фото: imdb.com
«Убийство в «Восточном экспрессе» экранизировали немногим меньше «Десяти негритят». Самая известная киноверсия принадлежит авторству Сидни Люмета. Его фильм 1974 года считается образцовым, но новое поколение будет знать героев романа по картине Кеннета Браны. Уже по трейлерам видно, что новая версия «Убийства» невероятно красива, а от обилия звезд в кадре рябит в глазах. Так что всем любителям красивого кадра и задействованных актеров не стоит отказывать себе в удовольствии посетить кинотеатр, а для тех, кто не знает имени убийцы Рэтчетта, это и вовсе необходимо.