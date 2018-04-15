Стало известно, кому досталась роль Терминатора

Новости США. Стало известно, кто сыграет Терминатора в шестой части одноимённой серии фильмов.

Как сообщает Deadline, Арнольда Шварценеггера заменит 35-летний американский актёр Гэбриел Луна. Мужчина наиболее известен по роли Призрачного гонщика в сериале «Агенты Щ.И.Т.».

Режиссёром шестой части «Терминатора» станет Тим Миллер, а продюсером – Джеймс Кэмерон. Также известно, что Сару Коннор сыграет Линда Гамильтон.

Сценарий фильма пока держится в тайне. Съёмки начнутся летом 2018 года, а премьерный показ запланирован на осень 2019 года.

Весной 2018 года Арнольд Шварценеггер перенёс операцию на сердце.