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Стало известно, кому досталась роль Терминатора

15 апреля 2018 08:41
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Новости США. Стало известно, кто сыграет Терминатора в шестой части одноимённой серии фильмов.  

Как сообщает Deadline, Арнольда Шварценеггера заменит 35-летний американский актёр Гэбриел Луна. Мужчина наиболее известен по роли Призрачного гонщика в сериале «Агенты Щ.И.Т.».  

Режиссёром шестой части «Терминатора» станет Тим Миллер, а продюсером – Джеймс Кэмерон. Также известно, что Сару Коннор сыграет Линда Гамильтон.  

Сценарий фильма пока держится в тайне. Съёмки начнутся летом 2018 года, а премьерный показ запланирован на осень 2019 года.  

Весной 2018 года Арнольд Шварценеггер перенёс операцию на сердце.  

После пробуждения актёр произнёс «Я вернулся» – здесь подробнее.  

# Кино # Кино # Арнольд Шварценеггер # Гэбриел Луна # Тим Миллер # Джеймс Кэмерон # Линда Гамильтон

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