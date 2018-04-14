На 87 году жизни скончался легендарный режиссер Милош Форман

В возрасте 86 лет скончался режиссер Милош Форман. Он умер в США.

О смерти Формана сообщила его супруга, эту информацию также подтвердил и агент режиссера.

Причина смерти пока не разглашается.

Милош Форман снял культовые фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призрак Гойи».

Самой известной работой Формана стала драма «Пролетая над гнездом кукушки» – это экранизация романа Кена Кизи. Фильм удостоился пяти основных наград на церемонии «Оскар» в 1976 году: за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий и лучшую мужскую и женскую роли.

Второго «Оскара» за режиссуру Форман получил за фильм «Амадей» о Моцарте.

Режиссер также три раза становился лауреатом «Золотого глобуса», награжден премией Гильдии режиссеров США и другими престижными кинонаградами.

В США из Чехии Форман переехал в 1968 году.