Прямой эфир

На 87 году жизни скончался легендарный режиссер Милош Форман

14 апреля 2018 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В возрасте 86 лет скончался режиссер Милош Форман. Он умер в США.

О смерти Формана сообщила его супруга, эту информацию также подтвердил и агент режиссера. 

Причина смерти пока не разглашается.

Милош Форман снял культовые фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призрак Гойи».

Самой известной работой Формана стала драма «Пролетая над гнездом кукушки» – это экранизация романа Кена Кизи. Фильм удостоился пяти основных наград на церемонии «Оскар» в 1976 году: за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий и лучшую мужскую и женскую роли.

Второго «Оскара» за режиссуру Форман получил за фильм «Амадей» о Моцарте.

Режиссер также три раза становился лауреатом «Золотого глобуса», награжден премией Гильдии режиссеров США и другими престижными кинонаградами.

В США из Чехии Форман переехал в 1968 году.

# Фотофакт # Кино # Некролог # Милош Форман

Другие новости рубрики

Все новости
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля
12 апреля 2018 13:21

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»
12 апреля 2018 09:55

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»

Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета
12 апреля 2018 09:22

Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета