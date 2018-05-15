Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо снимет многосерийный хоррор для Netflix

Режиссер Гильермо дель Торо разработает для Netflix многосерийный хоррор «10 после полуночи».

Об этом сообщает Deadline. Пока детали сюжета неизвестны. Лауреат премии «Оскар» снимет несколько эпизодов проекта, а также будет его продюсером. Над хоррором также будет работать Дж. Майлз Дэйл, который сотрудничал с режиссером над «Формой воды».

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