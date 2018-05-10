Украдены доспехи Тони Старка из фильма «Железный человек» стоимостью 320 тысяч долларов

Новости США. В городе Пакойма американского штата Калифорния со склада реквизитов пропали доспехи Железного человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в этом костюме актер Роберт Дауни-младший в 2008 году исполнил роль миллиардера Тони Старка. Стоимость брони оценивается в 320 тысяч долларов. Полицейские уже занялись расследованием этого дела. Они предполагают, что неизвестные совершили ограбление в апреле 2018 года.