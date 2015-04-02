«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь

Новости США. Рано утром 1-го апреля Милла Йовович родила девочку. Малышку решили назвать Дэшиэль. Роды без осложнений, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Мисс Дэшиэль Иден Йовович-Андерсон весит 3 460 граммов, а рост малышки – почти 51 сантиметр!

Милла Йовович, актриса (запись в социальной сети):

Мы с гордостью сообщаем о рождении нашего второго ребенка! Она такая прелесть! Посмотрите ее фото.

У актрисы и режиссера есть еще одна дочь. Малышке Эвер – семь лет.