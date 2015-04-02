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«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь

02 апреля 2015 12:03
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Новости США. Рано утром 1-го апреля Милла Йовович родила девочку. Малышку решили назвать Дэшиэль. Роды без осложнений, мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 

По словам 39-летней Миллы, отец девочки – режиссер Пол Андерсон – невероятно счастлив.

«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь -1

Мисс Дэшиэль Иден Йовович-Андерсон весит 3 460 граммов, а рост малышки – почти 51 сантиметр!

Милла Йовович, актриса (запись в социальной сети):
Мы с гордостью сообщаем о рождении нашего второго ребенка! Она такая прелесть! Посмотрите ее фото.

У актрисы и режиссера есть еще одна дочь. Малышке Эвер – семь лет.

«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь -4



Во время прошлой беременности Милла поправилась почти на 30 кг. В этот раз Йовович активно занималась хайкингом (непродолжительное пешее путешествие по горной местности). Актриса умудрялась ежедневно проходить по несколько километров.

Милла Йовович (запись в социальной сети):
Я действительно горжусь собой, что я не наела такой же вес, который у меня был с первым ребенком.

«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь -6



Напомним, вторая беременность подкорректировала профессиональные планы актрисы. Мила решила отложить съемки в фильме «Обитель зла» ровно на год.

Кстати, супруг Миллы был сценаристом всех частей франшизы и режиссером трех из них. Подробнее здесь.

«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь -9

Милла Йовович:
После долгого обсуждения мы пришли к выводу, что для всех будет лучше, если мы отложим съемки до рождения ребенка, так как в фильме мне необходимо исполнять много трюков. Убийство зомби и беременность – не лучшее сочетание.

Источник фото: Facebook и Instagram Миллы Йовович

# Звезды # Фотофакт # Кино # Дети # Милла Йовович # Пол Андерсон

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