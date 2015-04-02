«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь

Новости США. Рано утром 1-го апреля Милла Йовович родила девочку. Малышку решили назвать Дэшиэль. Роды без осложнений, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
По словам 39-летней Миллы, отец девочки – режиссер Пол Андерсон – невероятно счастлив.
Новости США. Рано утром 1-го апреля Милла Йовович родила девочку. Малышку решили назвать Дэшиэль. Роды без осложнений, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
По словам 39-летней Миллы, отец девочки – режиссер Пол Андерсон – невероятно счастлив.
Мисс Дэшиэль Иден Йовович-Андерсон весит 3 460 граммов, а рост малышки – почти 51 сантиметр!
Милла Йовович, актриса (запись в социальной сети):
Мы с гордостью сообщаем о рождении нашего второго ребенка! Она такая прелесть! Посмотрите ее фото.
У актрисы и режиссера есть еще одна дочь. Малышке Эвер – семь лет.
Во время прошлой беременности Милла поправилась почти на 30 кг. В этот раз Йовович активно занималась хайкингом (непродолжительное пешее путешествие по горной местности). Актриса умудрялась ежедневно проходить по несколько километров.
Милла Йовович (запись в социальной сети):
Я действительно горжусь собой, что я не наела такой же вес, который у меня был с первым ребенком.
Напомним, вторая беременность подкорректировала профессиональные планы актрисы. Мила решила отложить съемки в фильме «Обитель зла» ровно на год.
Кстати, супруг Миллы был сценаристом всех частей франшизы и режиссером трех из них. Подробнее здесь.
Милла Йовович:
После долгого обсуждения мы пришли к выводу, что для всех будет лучше, если мы отложим съемки до рождения ребенка, так как в фильме мне необходимо исполнять много трюков. Убийство зомби и беременность – не лучшее сочетание.
Источник фото: Facebook и Instagram Миллы Йовович