Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца

На днях актриса Кирстен Данст попала в объектив папарацци. Поклонники артистки сразу же обратили внимание на округлившийся живот звезды. И хотя официального заявления от представителей Данст еще не поступило, СМИ и поклонники уверены, что 35-летняя актриса и ее 29-летний жених Джесси Племонс готовятся впервые стать родителями.

Фото: US Weekly

Фото: US Weekly

Данст и Племонс познакомились на съемках второго сезона сериала «Фарго», в котором играли супругов. В начале 2016 года актриса разорвала отношения со своим давним бойфрендом Гарретом Хедлундом, а уже через месяц общественность заговорила о ее новом романе.

Кирстен Данст и Джесси Племонс в сериале «Фарго». Фото: imdb.com

В начале этого года стало известно, что Племонс сделал Кирстен предложение. Свадьба должна состояться весной следующего года.

Фото: E!