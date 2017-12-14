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Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца

14 декабря 2017 08:32
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На днях актриса Кирстен Данст попала в объектив папарацци. Поклонники артистки сразу же обратили внимание на округлившийся живот звезды. И хотя официального заявления от представителей Данст еще не поступило, СМИ и поклонники уверены, что

35-летняя актриса и ее 29-летний жених Джесси Племонс готовятся впервые стать родителями.

Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца-1

Фото: US Weekly

Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца-3

Фото: US Weekly

Данст и Племонс познакомились на съемках второго сезона сериала «Фарго», в котором играли супругов. В начале 2016 года актриса разорвала отношения со своим давним бойфрендом Гарретом Хедлундом, а уже через месяц общественность заговорила о ее новом романе.

Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца-6

Кирстен Данст и Джесси Племонс в сериале «Фарго». Фото: imdb.com

В начале этого года стало известно, что Племонс сделал Кирстен предложение. Свадьба должна состояться весной следующего года.

Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца-9

Фото: E!

В недавнем интервью Данст призналась, что очень хочет наконец стать мамой: «Я работаю с трех лет. Кажется, пора завести детей и расслабиться».

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