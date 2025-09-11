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Сместил Илона Маска. Основатель Oracle стал самым богатым человеком в мире

11 сентября 2025 07:24
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Сместил Илона Маска. Основатель Oracle стал самым богатым человеком в мире-0

Ларри Эллисон, сооснователь компании Oracle, стал самым состоятельным человеком в мире, обойдя Илона Маска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Его состояние увеличилось на 101 миллиард долларов и составило 393 миллиарда долларов после публикации ежеквартального отчета компании – рекордное увеличение за день. Эллисон является председателем совета директоров и главным технологическим директором Oracle.

На Нью-Йоркской фондовой бирже акции корпорации выросли на 40 % до 338,13 доллара. Если этот рост сохранится до конца торгов, то он превысит рекорд 1999 года, когда ценные бумаги Oracle выросли на 32,8%. Самый значительный дневной скачок был в 1992 году – 44,52 %.

Фото: pixabay

# калейдоскоп

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