Непутёвый агент, страшное проклятие и расследование домохозяйки. Что посмотреть в кино с 20 сентября: советует критик

На экранах столичных кинотеатров стартовали очередные премьеры. На этой неделе зрители смогут увидеть фильм, показанный на кинофестивале в Каннах, долгожданный ужастик из киновселенной «Заклятия» и триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Поможет определиться с выбором белорусский кинообозреватель Антон Коляго. Простая просьба

Фото: imdb.com

В маленьком городе живут мать-одиночка и блогер Стефани и успешная бизнес-леди Эмили. Девушки дружат и воспитывают сыновей. В один из дней Эмили пропадает. Ее подруга берется за свое собственное расследование вместе с мужем исчезнувшей. И образцовую домохозяйку нельзя будет недооценить. Антон Коляго:

На первый взгляд это всё кажется какой-то банальной смесью «Исчезнувшей» и «Большой маленькой лжи», но только если забыть, что в графе «режиссёр» значится имя комедиографа Пола Фига, режиссёра «Шпиона» и «Копов в юбках». Так что в настоящий пригородный нуар фильм играет лишь для виду в начале, быстро становясь увлекательной, местами очень смешной и абсурдной пародией. Проклятие монахини

Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture

В отдаленном монастыре в Румынии свела счеты с жизнью юная монахиня. Для расследования этого дела в мрачные края приезжает священник с юной помощницей. Противостоять им будет демоническая монахиня, которая сделала древний монастырь домом для темных сил. Антон Коляго:

Долгожданный новый спин-офф «Заклятия» про ту самую жуткую монашку треском проигрывает не то что всем остальным ужастикам года, но и предыдущим фильмам своей же вселенной. Полное отсуствие саспенса, банальные скримеры, солянка из всех хоррор-штампов — «Проклятие монахини» берёт, в основном, не качеством, а количеством «пугалок». Из-за парочки из них попкорн вы, может, разбросаете, но оно того не стоит. Агент Джонни Инглиш 3.0

Фото: Giles Keyte - Focus Features LLC

Всех агентов секретной службы Её Величества рассекретили и шпионы выходят из строя. Но всегда найдется запасной вариант – агент, у которого все валится из рук, Джонни Инглиш. Именно он поможет коллегам и попытается раскрыть киберпреступление. А поможет ему в этом неизвестная красотка. Антон Коляго:

Очередное продолжение наивной пародии на «бондиану», в которой выстреливает хорошо если половина шуток, зато неожиданно обнаруживается рефлексия по поводу забывающихся английских традиций и явная острополитическая сатира. Настоящий подарок для ценителей классического английского юмора, творчества Роуэна Аткинсона и фильмов в духе «Остина Пауэрса». Что иронично, подругу Джонни Инглиша (к тому же, русскую) играет Ольга Куриленко — когда-то девушка Джеймса Бонда. Бои без правил

Фото: imdb.com