Глава сценарного отдела «Беларусьфильма»: «Приносите оригинальные темы и сюжеты»

Почти столетие – на экранах! 17 декабря 2019 года белорусскому кино исполняется 95 лет. Но отмечать это яркое событие мы начинаем уже сейчас. В столичном кинотеатре «Пионер» стартовал тематический проект, в рамках которого целый год будут идти знаковые отечественные фильмы.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сценарно-редакционного отдела Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Антон Сидоренко.

Что нужно для того, чтобы быть успешным в кино?

Антон Сидоренко, начальник сценарно-редакционного отдела Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Самый лучший способ быть успешным в кино – это быть непохожим на других. Всем авторам, которые проснулись в этот ранний час: приносите, в первую очередь, оригинальные темы и сюжеты.

В каких жанрах сильны белорусские кинематографисты? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

«Каждую третью среду – классика белорусского кино». Проект «Беларусьфильм-95» стартовал в минском кинотеатре «Пионер»