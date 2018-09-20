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Глава сценарного отдела «Беларусьфильма»: «Приносите оригинальные темы и сюжеты»

20 сентября 2018 07:45
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Почти столетие – на экранах! 17 декабря 2019 года белорусскому кино исполняется 95 лет. Но отмечать это яркое событие мы начинаем уже сейчас. В столичном кинотеатре «Пионер» стартовал тематический проект, в рамках которого целый год будут идти знаковые отечественные фильмы.

Глава сценарного отдела «Беларусьфильма»: «Приносите оригинальные темы и сюжеты» -1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сценарно-редакционного отдела Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Антон Сидоренко.

Что нужно для того, чтобы быть успешным в кино?

Антон Сидоренко, начальник сценарно-редакционного отдела Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Самый лучший способ быть успешным в кино – это быть непохожим на других. Всем авторам, которые проснулись в этот ранний час: приносите, в первую очередь, оригинальные темы и сюжеты.

В каких жанрах сильны белорусские кинематографисты? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

«Каждую третью среду – классика белорусского кино». Проект «Беларусьфильм-95» стартовал в минском кинотеатре «Пионер»

# Кино # Кино # Фотофакт

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