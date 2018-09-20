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«Каждую третью среду – классика белорусского кино». Проект «Беларусьфильм-95» стартовал в минском кинотеатре «Пионер»

20 сентября 2018 07:56
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Почти столетие – на экранах! 17 декабря 2019 года белорусскому кино исполняется 95 лет. Но отмечать это яркое событие мы начинаем уже сейчас. В столичном кинотеатре «Пионер» стартовал тематический проект, в рамках которого целый год будут идти знаковые отечественные фильмы.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сценарно-редакционного отдела Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Антон Сидоренко.

Что это за проект «Беларусьфильм-95», который стартовал в кинотеатре «Пионер»?

Антон Сидоренко, начальник сценарно-редакционного отдела Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Сейчас идёт цифровая реставрация старого кино во всём мире. На Венецианском кинофестивале уже второй год проходил конкурс старого кино. В прошлом году этот конкурс выиграл, мы считаем, наш белорусский фильм «Иди и смотри», снятый в Беларуси по сценарию Алеся Адамовича московским режиссёром Глебом Климовым. Раз в месяц, каждую третью среду классика белорусского кино. В октябре мы покажем «Иди и смотри».

«Каждую третью среду – классика белорусского кино». Проект «Беларусьфильм-95» стартовал в минском кинотеатре «Пионер» -1

В каких жанрах сильны белорусские кинематографисты? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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# Кино # Кино # Фотофакт # Кино

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