Правосудие Дензела Вашингтона и Льва Толстого, а еще супердети. Что посмотреть в кино с 6 сентября: советует критик

В первую осеннюю неделю зрителей на экранах ждет продолжение боевика с Дензелом Вашингтоном, неожиданная картина о Льве Толстом и очередная подростковая антиутопия. Выбрать фильм поможет белорусский кинокритик Антон Коляго. Он подскажет, что заслуживает внимания и на что стоит пойти в кинотеатры. Великий уравнитель 2

Фото: Glen Wilson. Sony Picture Entertainment

Продолжение криминального боевика, который вышел на экраны в 2014 году. В новой части бывший агент ЦРУ Роберт Маккола своими силами вершит правосудие и защищает нуждающихся в помощи. Но на что пойдет Маккол, когда злодеи решат навредить его близкому человеку. Дензел Вашингтон может стать рекордсменом «Оскара»: факты об актере Антон Коляго:

Сиквел боевика Антуана Фукуа о спецназовце-пенсионере днем и народном мстителе ночью по большей части копирует все ходы оригинала, с куда меньшим накалом драмы (все же, за милашку Хлою Морец переживать было проще, чем за неизвестного подростка). Но давно разменянный седьмой десяток не мешает Дензелу Вашингтону эффектно разбивать головы плохим парням — удовольствие от экшена получить все еще можно, а за большим сюда идти и не надо. История одного назначения

Фото: Кинокомпания СТВ

Под Тулой в пехотном полку происходит преступление. Вина за него ложится на писаря Шабунина. Ему грозит серьезное наказание – вплоть до расстрела. Защитить невиновного берется граф Лев Толстой, к которому обратился за помощью столичный поручик Колокольцев, вдохновленный передовыми идеями. «Начавшись как комедия по мотивам не самого известного эпизода из жизни Льва Толстого, «История» постепенно превращается в актуальное и острое высказывание о современной системе правосудия. Сам Толстой, которого играет Евгений Харитонов, — персонаж второплановый, но крадет весь фильм, а еще тут есть всегда обаятельная Ирина Горбачева и, внезапно, саундтрек от Басты». Темные отражения

Фото: Daniel McFadden

В США неизвестный вирус убивает 98 процентов детей. А у выживших обнаруживают суперспособности, поэтому и отправляют в спецлагеря. Из него и убегает 16-летняя Руби, которая находит группу других детей. Им всем вместе предстоит скрываться от поисков. «Не особенно раздражающая, но и недостаточно интересная, да еще и опоздавшая лет на пять подростковая антиутопия с кучей клише и прямолинейных метафор расизма. Для тех, кто сильно соскучился по «Дивергенту» и «Голодным играм». Кин

Фото: Alan Markfield