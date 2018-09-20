Прямой эфир

Фильм «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук завоевал Гран-при Международного кинофестиваля в Алматы

20 сентября 2018 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фильм «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Международного кинофестиваля в Алматы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее лента была отмечена высшей наградой на Одесском кинофестивале, а еще главным призом конкурса в Выборге (об этом читайте здесь).

Фильм «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук завоевал Гран-при Международного кинофестиваля в Алматы-1

Действие ленты разворачивается в 90-е годы и созвучно истории самой Дарьи. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком провинциальном белорусском городке.

Съемки фильма прoходили в нашей стране. В его создании принимали участие кинокoмпании Беларуси, России, США и Германии. Картина была удостоена высоких оценок зарубежных критиков и продолжает получать приглашения на престижные международные кинофестивали. Так, к примеру, фильм Дарьи Жук выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»

# Кино # Кино # Дарья Жук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление
17 сентября 2018 18:52

ММКФ «Лістапад» обновил слоган и визуальное оформление

Актриса Марина Федункив: «Если я буду играть другого человека, то это – шизофрения»
14 сентября 2018 13:29

Актриса Марина Федункив: «Если я буду играть другого человека, то это – шизофрения»

Актриса Федункив из «Реальных пацанов» и «Comedy woman»: «Немножечко жанр хочется сменить»
14 сентября 2018 13:29

Актриса Федункив из «Реальных пацанов» и «Comedy woman»: «Немножечко жанр хочется сменить»