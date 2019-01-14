Названа дата премьеры финального сезона «Игры престолов»

Стала известна точная дата премьеры финального сезона «Игры Престолов». Информация была представлена в тизере сериала. Новый сезон выйдет на экраны 14 апреля и будет состоять из шести эпизодов.

Кадр из тизера, опубликованного на YouTube-канале «GameofThrones»

Ролик был опубликован на YouTube и менее, чем за сутки, его посмотрели около 3 миллионов раз.