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Названа дата премьеры финального сезона «Игры престолов»

14 января 2019 08:23
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Стала известна точная дата премьеры финального сезона «Игры Престолов».  

Информация была представлена в тизере сериала. Новый сезон выйдет на экраны 14 апреля и будет состоять из шести эпизодов.  

Названа дата премьеры финального сезона «Игры престолов»-1

Кадр из тизера, опубликованного на YouTube-канале «GameofThrones»

Ролик был опубликован на YouTube и менее, чем за сутки, его посмотрели около 3 миллионов раз.  

Названа дата премьеры финального сезона «Игры престолов»-4

Кадр из тизера, опубликованного на YouTube-канале «GameofThrones»

Первые кадры заключительного сезона с героями сериала были презентованы на минувшей неделе во время церемонии вручения премии «Золотой глобус».  

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# Кино # Кино # Фотофакт

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