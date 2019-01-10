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1+1 и новый Рокки. Что смотреть в кино с 10 января: советует критик

10 января 2019 15:02
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Четверг – время кинопремьер. На нынешней неделе на экранах кинотеатров нас ждет последнее появление Сильвестра Сталлоне в образе легендарного Рокки, ремейк французской комедии, которая полюбилась зрителям, и расследование с Венсаном Касселем.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Крид 2

1+1 и новый Рокки. Что смотреть в кино с 10 января: советует критик-1

Фото: imdb.com

Потомственный боксер Адонис Крид под руководством легендарного тренера Рокки возвращается на ринг. Молодой боец становится чемпионом, но на его титул есть претенденты, жизни которых связаны с историей семьи и прошлым боксера. Именно с ним и предстоит настоящее сражение, которое поможет понять, что на самом деле важно. 

Антон Коляго:
Первая часть «Крида» была редким примером возвращения на экраны культовой франшизы сорокалетней давности, благодаря удачному сочетанию наивного и старомодного сюжета «Рокки» с современной инди-драмой. «Крид 2», соответственно, больше тяготеет к «Рокки 2» и, увы, наступает на те же грабли, что и «отцовская» серия, становясь совсем уж глянцевым и прямолинейным жанровым фильмом. Поклонникам сходить все же стоит – Сильвестр Сталлоне утверждает, что это было его последнее появление в культовом образе Бальбоа.

1+1: Голливудская история

1+1 и новый Рокки. Что смотреть в кино с 10 января: советует критик-4

Фото: David Lee

Филипп имеет много денег, дорогих автомобилей и роскошный дом. Однако мужчина получил тяжелую травму, которая наложила отпечаток на его жизнь. В один день на работу помощником по уходу к Филиппу устраивается молодой парень Дэлл, непосредственность которого подкупает мужчину и он предлагает ему должность. Именно это стало точкой отсчета большой дружбы.

Антон Коляго:
Ремейк французской трагикомедии восьмилетней давности, прочно обосновавшейся во всех списках «фильмов, которые должен увидеть каждый», не больше, чем аккуратная кавер-версия на оригинал с чисто косметическими изменениями в сюжете. Команда больших профессионалов Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Николь Кидман делают все возможное, чтобы зрительские сердца дрогнули, правда, сработает это только с теми, кто видит эту историю впервые.

Черная полоса

1+1 и новый Рокки. Что смотреть в кино с 10 января: советует критик-7

Фото: Nathalie MAZEAS

Комиссар Франсуа Висконти расследует дело об исчезновении подростка. К этому делу у полицейского много вопросов – вызывают подозрения близкие мальчика и даже его учителя. Комиссару нужно найти подростка, пока следствие не завели в тупик.

Антон Коляго:
Наследник классического французского нуара, который начинается как напряженный детектив, а под конец оборачивается мрачной, чуть ли не библейской притчей о вечных человеческих пороках пополам с исповедальной драмой алкоголизм и душевные метания главного героя режиссер Эрик Зонка взял из своей жизни. В главной роли Венсан Кассель, которого крайне непривычно видеть угрюмым, бородатым и осунувшимся, а не на счастливых супружеских фотографиях с бразильских пляжей.

Путь домой

1+1 и новый Рокки. Что смотреть в кино с 10 января: советует критик-10

Фото: imdb.com

Собаку по имени Белла и ее хозяина разделяют сотни километров. Потерявшийся питомец решает во что бы то ни стало вернуться домой. И на этом пути путешественницу ждет масса приключений.

Антон Коляго:
Кино от собачников и для собачников, основанное на одноименном романе Уильяма Брюса Кэмерона он же написал экранизированный в позапрошлом году бестселлер «Жизнь и цель собаки». Это очаровательное собачье роуд-муви, которое на самом деле о базовых человеческих ценностях, как небольшое окно в мир, где просто всегда все будет хорошо, все друг друга поддержат и полюбят.

# Кинопремьеры # Кино # Антон Коляго # Фотофакт

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