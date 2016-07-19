Брендан Глисон: 5 ярких образов главного ирландца современного кинематографа

Что нужно сделать кинопродюсерам для того, чтобы их фильм окупился в прокате и получил хвалебные отзывы критиков? Конечно, можно организовать огромную пиар-компанию, вложить миллионы в рекламу, выкупить самые доходные сеансы… А можно просто позвать на одну из ролей Брендана Глисона. Вокруг Ирландии и ее жителей испокон веков ходят разные мистические придания и строятся суеверия о сверхъудачливости этой нации. И глядя на Брендана Глисона, начинаешь верить в везение ирландцев – ведь все фильмы актера за последние 10 лет имели если не восторженную, то весьма теплую критику, а общие сборы по миру превысили 2 миллиарда долларов. А ведь сниматься Глисон начал довольно поздно. Да, у него есть актерское образование, но до 34 лет он играл только в театре. Дебют Брендана в кино состоялся в фильме «Поле» (1990). Затем он начал играть второстепенные роли в громких проектах, которые почитаются киноманами по всему миру (оскароносное «Храброе сердце», «Далеко-далеко», «Искусственный разум», «Банды Нью-Йорка», «Холодная гора», «Троя»). Прорывом для Глисона стала роль в «Гарри Поттере», после которой 50-летний артист превратился в самого востребованного ирландского актера современности.

Брендану Глисону 61 год, но, несмотря на солидный возраст, режиссеры по-прежнему выстраиваются в очередь, предлагая ему роли в своих фильмах. Глисон уже успел поработать с легендарными Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе, Роном Ховардом, Робертом Редфордом и Энтони Мингеллой, а в его будущих проектах значатся не менее громкие имена. Ведь всем уже давно понятно, что этот большой ирландец с добрым лицом приносит удачу всему, к чему имеет отношение. Каждый его новый фильм с нетерпением ждут зрители и критики, а его режиссерский дебют «О водоплавающих» собрал блистательный актерский состав и сейчас является одним из самых ожидаемых новых проектов. Удача актера распространяется и на его семью – старший сын актера Донал пошел по стопам отца и за несколько лет выбился в высшую актерскую лигу (на последнюю премию «Оскар» было номинировано сразу четыре фильма с его участием). Совсем скоро в прокат выходит долгожданная экранизация игры «Assassin’s Creed», где Глисон сыграл одну из главных ролей, а пока давайте вспомним несколько ярчайших образов из фильмографии этого замечательного актера.

«Я стараюсь заниматься кино в рамках определенного бюджета, когда нет риска полностью потерять контроль над результатом. И в то же время поддерживаю идею о том, что кино — оно для всех, а не для узкого круга киноведов и прочих интеллигентов».



Фото: Донал Глисон и Брендан Глисон

профессор Аластор «Грозный глаз» Грюм – «Гарри Поттер» (2005-2010)

До того как начать сниматься в кино, Брендан Глисон 10 лет работал в Дублине учителем английского языка, но когда его пригласили на роль угрюмого и параноидального профессора Грюма актер отказался. Ему не хотелось принимать участие во франшизе, но собственные дети практически шантажом уговорили Глисона согласиться. Теперь во всех интервью Брендан со смехом вспоминает свое упрямство и рассказывает о том, что съемки в «поттериане» были для него чудесным и во всех смыслах волшебным опытом. Кстати, сын актера Донал тоже снялся в саге – он сыграл старшего брата из семейства Уизли Билла. «Я играл учителя, и я был учителем в течение 10 лет, поэтому все эти бросания мелом и тряпками в людей и персонал – я помню из моего собственного опыта». Кен – «Залечь на дно в Брюгге» (2008)

Уже культовый фильм от дебютанта Мартина МакДона, который сразу же в год выхода попал в Топ-250 лучших фильмов всех времен и народов. Изобретательная, великолепно написанная (номинация на сценарный «Оскар»), шикарно разыгранная трагикомедия о непонимании, различиях восприятиях и еще о десятке всевозможных проблем. Брендан Глисон и Коллин Фаррелл играют двух наемных убийц, которых, после заваленного задания, их босс ссылает в бельгийский городок Брюгге. И если Кена устраивает тихая жизнь одного из самых красивых европейских городов, то герой Фаррелла Рэй умирает со скуки и начинает нарываться на неприятности… «Залечь на дно в Брюгге» из тех фильмов, которые после просмотра хочется рекомендовать всем знакомым, а цитаты из диалогов тянет вставлять в каждое предложение. Восхитительная картина, которая ясно показала зрителю, что такое «настоящее кино» и в несколько раз укрепила туристический бизнес Брюгге. «Денёк зашибись просто. Я пытался застрелиться. Мой друг чуть меня не убил. Отобрал револьвер. И мы всё ещё в грёбаном Брюгге». «Залечь на дно в Брюгге»© Джерри Бойл – «Однажды в Ирландии» (2011)

Режиссерский дебют еще одного МакДона – брата режиссера «Залечь на дно в Брюгге» Джона Майкла. Ироничный, острый триллер снятый за копейки, в котором Брендан Глисон сыграл свою лучшую роль. Его герой – простоватый, но добродушный полицейский из маленького городишки, которого в этой жизни интересуют только женщины, выпивка и то, как бы поизобретательнее сорвать очередную планерку в участке. Все меняется, когда Джерри заставляют работать над делом наркоторговцев и дают ему в напарники агента ФБР. Если в «Брюгге» Глисону приходилось делить первый план с Коллином Фарреллом, то в этом фильме все полтора часа он в одиночку держит внимание зрителей. Звучит смешно, но афроамериканец Дон Чидл, играющий федерала, совершенно блекнет в одном кадре с Бренданом и статично сливается с фоном на протяжении всего фильма. «Однажды в Ирландии» очень любят в элитарных кругах. По всему миру этот фильм заработал культовую славу благодаря переводчикам типа хорошо известного нам Гоблина. В общем, чудесная лента с неповторимым ирландским колоритом и блистательным Глисоном в центральной роли. Мюррей Френч – «Большая афера» (2013)

«Большая афера» – приятное жизнерадостное кино о маленькой канадской гавани. Жители местечка с населением всего в 120 человек лишились работы, и единственная их надежда заключается в том, что правительство построит у них завод, который обеспечит рабочие места. Но так как чиновники и слышать не хотят о производстве в глуши страны, жители гавани пускаются на всевозможные аферы, лишь бы заполучить завод, а в придачу к нему молодого доктора, приехавшего к ним на месячную стажировку. Тот редкий случай, когда Глисон играет не ирландца. Его персонаж является негласным лидером общины, который координирует действия земляков и изобретательно пудрит мозги врачу, уговаривая его остаться в гавани навсегда. «Афера» могла бы послужить хорошим примером для белорусских и российских постановщиков. Нашумевший «Левиафан», в котором затрагивались все те же социальные аспекты, получился мрачным и грузящим, а канадцы умудрились снять доброе и веселое кино о своем «медвежьем угле», показать все проблемы и вдоволь посмеяться над собой. отец Джеймс – «Голгофа» (2013)