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«Ужасные» хиты: составлен топ лучших хорроров начала 2018 года

06 июля 2018 13:55
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Американский портал Vulture составил список лучших фильмов ужасов первой половины 2018 года.

Топ возглавили картины «Тихое место» Джона Красински, фильм британского режиссера Алекса Гарленда «Аннигиляция» и «Реинкарнация» – самый эксцентричный хоррор по мнению зрителей.

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«Тихое место» рассказывает историю семьи, которая живет на отдаленной ферме. Это место, наполненное страшными монстрами, которые реагируют на любой звук. Отец семейства пытается спасти беременную жену и детей от опасности. 

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«Ужасные» хиты: составлен топ лучших хорроров начала 2018 года-1

Фото: Jonny Cournoyer

Фантастический триллер «Аннигиляция» основан на первой книге трилогии «Южный охват». По мнению издания, это самый визуально захватывающий фильм года. Главную роль в картине сыграла актриса Натали Портман.

«Ужасные» хиты: составлен топ лучших хорроров начала 2018 года-4

Фото: Peter Mountain

Мистическая основа в фильме «Реинкарнация» переплетается с жестокими кровавыми сценами. Картина стала дебютной для писателя и режиссера Ари Астера.

«Ужасные» хиты: составлен топ лучших хорроров начала 2018 года-7

Фото: Reid Chavis

В топ также вошли картины «Бремя», «Паранормальное», «Ад», «Истории призраков», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Месть», «Голодные Z» и фильм «Груз».

Список ограничен только теми фильмами, которые имели официальный релиз в первой половине 2018 года. 

# Кино # Кино # Натали Портман # Эмили Блант # Джон Красински

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