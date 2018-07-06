«Ужасные» хиты: составлен топ лучших хорроров начала 2018 года

Американский портал Vulture составил список лучших фильмов ужасов первой половины 2018 года. Топ возглавили картины «Тихое место» Джона Красински, фильм британского режиссера Алекса Гарленда «Аннигиляция» и «Реинкарнация» – самый эксцентричный хоррор по мнению зрителей. Фильмы ужасов: плюсы и минусы ужастиков и в каких случаях стоит обратиться к психологу «Тихое место» рассказывает историю семьи, которая живет на отдаленной ферме. Это место, наполненное страшными монстрами, которые реагируют на любой звук. Отец семейства пытается спасти беременную жену и детей от опасности. Английская роза: лучшие роли Эмили Блант

Фото: Jonny Cournoyer

Фантастический триллер «Аннигиляция» основан на первой книге трилогии «Южный охват». По мнению издания, это самый визуально захватывающий фильм года. Главную роль в картине сыграла актриса Натали Портман.

Фото: Peter Mountain

Мистическая основа в фильме «Реинкарнация» переплетается с жестокими кровавыми сценами. Картина стала дебютной для писателя и режиссера Ари Астера.

Фото: Reid Chavis