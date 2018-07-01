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В Голливуде создали робота-каскадёра

01 июля 2018 13:53
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Новости мира. Инженеры кинокомпании «Walt Disney»  представили публике гуманоида, который способен выполнять сложные акробатические трюки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Голливуде создали робота-каскадёра-1

В прыжке с троса он совершает перевороты с вращением, корректирует свое положение при приземлении и даже принимает позу супергероя.

В Голливуде создали робота-каскадёра-4


В «Disney» рассказали, что в будущем подобные роботы смогут выполнять роль дублеров для выполнения трюков на съемках кинофильмов.

# Роботы # Кино # Фотофакт

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