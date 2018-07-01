В Голливуде создали робота-каскадёра

Новости мира. Инженеры кинокомпании «Walt Disney» представили публике гуманоида, который способен выполнять сложные акробатические трюки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Инженеры кинокомпании «Walt Disney» представили публике гуманоида, который способен выполнять сложные акробатические трюки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В прыжке с троса он совершает перевороты с вращением, корректирует свое положение при приземлении и даже принимает позу супергероя.
В «Disney» рассказали, что в будущем подобные роботы смогут выполнять роль дублеров для выполнения трюков на съемках кинофильмов.