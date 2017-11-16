Большое интервью Романа Юнусова о Comedy Club, «Подмосковных вечерах» и поездке на Браславские озёра с Вадимом Галыгиным

Егор Хрусталёв:
«Крымские каникулы» – это, получается, бюджет поменьше?
Роман Юнусов:
«Крымские каникулы» – ну, да, поближе к Родине. В принципе, на Родине. Хотя, жара не меньше была. Было жарко, это был июль и такая же была жара, такое же красивое, шикарное море, прекрасный отель. И вот – ты в кадре, в костюме ждёшь пойти в кадр.
Егор Хрусталёв:
Ну, вы там, по-моему, уже выяснили все отношения. Уже подрались, переругались, потом снова помирились. Что же ещё придумали для того, чтобы снова воевать? Жёны у вас те же остались?
Роман Юнусов:
Те же. Те же наши весёлые, добрые, классные, остроумные, симпатичные, сексуальные половинки.
О семье. «Всякое бывает в жизни. И ссоры, и ругань. Но я всегда пытаюсь выходить из этого с юмором»
Егор Хрусталёв:
У Вас там Соня – жена?
Роман Юнусов:
Да. Мой герой – Макс, Соню играет Маша Кравченко. И другие пары те же также остались.
Егор Хрусталёв:
Что же вы теперь там поделить не смогли?
Роман Юнусов:
В принципе, не то, что поделить не могли. Просто не хочется раскрывать, с чего начинается. Но, со временем, видимо, пришла пора проверить опять свои чувства таким вот нехитрым способом – войной.
Егор Хрусталёв:
Что-нибудь испробуете на своих домашних? Какие-то военные действия?
Роман Юнусов:
Всякое бывает в жизни. И ссоры, и ругань, и так далее. Но я всегда пытаюсь выходить из этого с юмором, всегда пытаюсь найти в этом положительные стороны, положительные эмоции. И вывести всё это как-то на шутку, на позитивные какие-то эмоции, и сделать из минуса плюс.
«Подходят бабушки и дедушки, и дети, и говорят: «Спасибо Вам за «Остров везения»
Егор Хрусталёв:
А ревность, всё-таки, присутствует? Вот, к примеру, «Остров везения» – три девчонки замечательные, такая пикантная ситуация.
Роман Юнусов:
Ревность? У моей супруги? Наверное, может, чуть-чуть, всё-таки, есть. Ноона понимает, что это – работа. Что я за это получаю деньги. Она меня больше даже не ревнует, она – критик для меня очень серьёзный. Если она говорит: «Рома, это вот, честно говоря, не очень. А вот это – классно, мне понравилось». Вот, например, первая часть – она сказала: «Это – твоя лучшая работа, «Женщины против мужчин». Хотя, я горжусь и работой в фильме «Остров везения». Не знаю, почему, но очень нравится детям и пожилым людям. Подходят бабушки и дедушки, и дети, и говорят: «Спасибо Вам за «Остров везения».
Егор Хрусталёв:
Вы же прекрасно понимаете, как, в общем, серьёзный профессионал, уже больше, чем 10 лет работающий…
Роман Юнусов:
Я бы не назвал себя профессионалом, у меня нет актёрского образования.
Егор Хрусталёв:
Я думаю, профессионалом можно назвать того, кто получает за это деньги. И ходит, как на работу. Правильно, да? Значит, Вы уже как-то разбираете эту историю. Есть такая книга у Александра Беляева «Мистер Смех», у советского писателя-фантаста. Суть заключается в том, что человек попытался стать комиком, и за время вот этой повести он проанализировал все возможные поводы, по которым человека можно рассмешить. И, когда он в последний раз кого-то рассмешил, он понял: «Я всё проанализировал, я больше никогда не смогу посмеяться». Вы же, безусловно, тоже анализируете и раскладываете на сегменты, какого рода юмор, какого рода комедийный фильм.
Роман Юнусов:
Конечно.
О сёстрах Зайцевых. «В Comedy Club у нас были жёсткие шутки, ниже пояса»
Егор Хрусталёв:
И в своих комедийных фильмах, в которых Вы снимаетесь, Вы тоже ставите какую-то определённую категорию. Вы её сами как-то называете эту свою лигу? Лигу шуток от сестёр Зайцевых?
Роман Юнусов:
Юмор, например, именно наш, у дуэта «Сёстры Зайцевы», когда мы были в Comedy Club, он отличается от юмора, который мы показываем в кино. У нас были такие, даже в самом начале нашей карьеры именно в Comedy Club, как дуэта – были у нас жёсткие шутки, ниже пояса. Если мы сейчас посмотрим чуть позднее выпуски, то уже…
Егор Хрусталёв:
Вы, вообще, самые жёсткие были в Comedy Club.
Роман Юнусов:
Мы матерились, да.
«Роман?» «Татьяна?» О серии юмористических репортажей
Егор Хрусталёв:
А помните, был такой прикольный номер, когда Вы – чемпион мира по выпиванию? Или по тостам?
Роман Юнусов:
Да. И это, кстати – уникальный случай. Это был номер, мы снимали Новый год, по-моему, новогоднюю программу. И была такая идея для номера – чемпион мира по тостам. Я выходил: «Здравствуйте. Меня зовут Роман. Роман Андреевич, за родителей». И, таким образом, я выпивал много-много рюмок. Естественно, во всех рюмочках… Там было 30 рюмок, то есть, за весь номер было 30 тостов: «Мы пить-то будем сегодня?», «Давайте я выпью за… ткнись». «Вы за рулём-то, вообще, ездите?» «За. Рулём». И таких много-много было тостов-шуток. 30 рюмок. Все наполнены, естественно, водой – в кадре же ты не будешь. Но у нас, естественно, не обошлось без 5 рюмок из 30 с водкой.
Егор Хрусталёв:
Но Вы об этом не знали.
Роман Юнусов:
Не знал. Подшутили ребята, в 5 стаканчиков налили водки. Из 30 рюмок – 5 водки. Они вразнобой где-то стоят на этом подносике, я играю номер, играю-играю, и в какой-то момент – оп, понимаю, что это – не вода, а водка. Ну, как бы, нормально, провалилась, что называется, прошла. Опять номер-номер-номер – вторая. Тут я уже задумался, потому что они кончаются уже , эти рюмки, осталось совсем мало. И потом было 3 подряд. 3 водки подряд.
Егор Хрусталёв:
Это снимали?
Роман Юнусов:
Всё снималось. Этот номер сняли сразу, с первого дубля. Но было 3 рюмки подряд, и на третьей мне стало немного плохо. Снимают 9 камер, и был бы, как сейчас новый ролик: «Это – фиаско, братан». У меня было бы то же самое. Неудобно было бы всех, так скажем, наградить внутренностями. Поэтому, слава Богу, там была следующая шутка, я взял и это оказалась вода, запил. Но это было очень смешно, потому что ребята-то наблюдали за мной, какая будет реакция. И в какой-то момент смотрю – все стоят, ржут.
Егор Хрусталёв:
Но Ваши, всё-таки, фирменные номера были… История, связанная с моей профессией.
Роман Юнусов:
Специальный корреспондент. «Роман?» «Татьяна?»
Егор Хрусталёв:
Самая лучшая история была – это пивопровод, всё-таки?
Роман Юнусов:
С этого началось. Мы придумали, представили, что прорвался пивопровод где-то, и все пьяные, все весёлые. «Татьяна?» «Роман?» И потом Гарик Мартиросян предложил: «Слушайте, крутая, вообще, идея, ниша, можно её заполнить, просто придумать различные аварии – прорвалась канализация, взрыв на заводе по производству «Виагры». И куча-куча-куча их. Мы придумали около 50 точно различных этих репортажей.
О проектах ТНТ
Егор Хрусталёв:
Сейчас Comedy Club – уже перевёрнутая страница? Закрытая книга, скажем так?
Роман Юнусов:
Ну, да. Я думаю, да, потому что мы в Comedy Club снимались с Алексеем 10 лет. И такая значимая страница в нашей биографии, в нашей карьере. И сейчас мы идём своим путём, пришли новые, молодые ребята. Это нормально абсолютно. И я думаю, что так нужно.
Роман Юнусов:
Много проектов рождается. Сейчас на ТНТ очень много различных проектов. Это и «Stand Up». Может, и не затмил Comedy Club, но, по-своему, он рванул, по своему, он взорвал. Потому что это новый жанр был – «Stand Up», нежели Comedy Club, где показываются миниатюры, номера, песенный формат и так далее. А «Stand Up» – это, всё-таки, разговорный жанр. И потом появился «Открытый микрофон» – сейчас тоже новый формат. «Однажды в России». КВН-щики, которые делают уже совершенно другое – и не Comedy Club, и не КВН, и не «Stand Up». Это в декорациях, в хороших костюмах красивые смешные номера.
О «Подмосковных вечерах»
Егор Хрусталёв:
У Вас тоже был поворот на один или два сезона – с Вашим другом и партнёром Вы вели «Подмосковные вечера».
Роман Юнусов:
Ой, это очень круто. Я очень хочу, чтобы программу возобновили. Сейчас её немножечко, так скажем, приостановили, потому что Первый канал есть Первый канал, они тоже экспериментируют. Сейчас вот различные скандальные уходы, приходы и так далее.
Егор Хрусталёв:
Вот какая интересная история. Там же совершенно другая, скажем так, лексика. То, что Вы привыкли и позволяли себе говорить в Comedy Club, Вам, вообще, нельзя было говорить, требования совершенно другие. Но у Вас начало шоу – просто поток разных мыслей и оборотов. Это, в общем, наверное, требовало большого труда?
Егор Хрусталёв:
Ждали Вы, что они так начнут резво играть?
Роман Юнусов:
Вот в этом и прелесть этого шоу. Что люди, которых мы привыкли видеть по телевизору, «звёзды», настоящие «звёзды», становятся на какое-то время детьми. Отгадывают чайку со связанными руками. Просто играют в «Крокодила», играют в эти «активити», в которые мы привыкли играть у себя на даче или вечером за столом с домашними.
О фото в «Википедии»
Егор Хрусталёв:
Вы видели свою фотографию на страничке в «Википедии»?
Роман Юнусов:
Это – кошмар. Роман Юнусов летит с «Казантипа» домой. Это – просто кошмар. Так, мало того, что я однажды на радио, по-моему, у Комолова мы были, на «Маяке», с Алексеем – и в прямом эфире был телефонный звонок, позвонил гость и говорит: «Роман Альбертович, я посмотрел в «Википедии»…» Я говорю: «Я – не Альбертович. Пожалуйста, кто умеет исправлять! Андреевич». Там и отчество неправильное написано, родился я в Москве, а вырос в Тульской области, в городе Кимовск – маленький провинциальный городочек недалеко от Куликова поля. А написано, что я там родился. Наоборот. Всё перепутано. Я говорю: «Кто-нибудь умеет исправлять в «Википедии»?» И дозвонился, как раз, гость в студию, в прямой эфир на радио: «Я исправил всё, Роман». Я говорю: «Спасибо Вам большое». Захожу через какое-то время – опять всё то же самое.
Егор Хрусталёв:
И фотография.
Роман Юнусов:
И фотография теперь какая-то странная – сплю, уткнулся в переднее кресло в самолёте.
«Уснул прямо на улице, на тележке с чемоданами»
Егор Хрусталёв:
Самое необычное место, где Вы засыпали?
Роман Юнусов:
Мы, вообще, спим профессионально во всех транспортах, конечно. В машинах, в автобусе, в самолёте, в поезде. Только на взлёт идёт самолёт, я сразу засыпаю, поэтому в самолётах приходилось спать. Однажды уснул в аэропорту «Домодедово». Вышел из зоны досмотра – кстати, летел, как раз, со съёмок «Острова везения», из Таиланда – летел 9 часов и в самолёте поспать не удалось. Получил багаж, вышел с этой тележкой на улицу из аэропорта «Домодедово» и ждал друга, он меня должен ыбл встретить. Я так сидел-сидел и уснул. Прямо на улице, на тележке с чемоданами. Друг подошёл, меня толкнул, разбудил: «Ты чего, Ром, здесь спишь?»
О Беларуси и поездке на Браславские озёра
Егор Хрусталёв:
Впереди премьера, мы ждём её с нетерпением. Надеюсь, что Вы в Минск сможете перед премьерой к нам заглянуть.
Роман Юнусов:
Если позовут, если нужно будет – с удовольствием приеду. Мне Минск очень нравится, мне очень нравится Беларусь. Мы дружим с Вадиком Галыгиным, однажды он нас пригласил на Браславские озёра. Во-первых, там красота безумная – очень красивые озёра, природа. Всё чистенько, ухожененько, аккуратненько. Я заметил, что на всей протяжённости дороги, пока мы ехали от Минска до этих Браславских озёр, домики все в одном стиле, заборы у всех домиков – в одном стиле.
Егор Хрусталёв:
Это – к Вашему приезду.
Роман Юнусов:
Все-все одинаковые, всё чистенько, всё аккуратненько, всё пострижено, поля все пострижены – всё идеально. Всё классно. Ну, и, конечно же, сама природа… И очень вкусно готовят в Минске.
Народная мудрость: «Трезвая баба – эмблема печали, пьяная баба – эмблема любви»
Егор Хрусталёв:
Я в финале нашей программы хотел бы поставить маленький отрывочек – Вашу фразу или кусочек монолога, или отрывок из фильма,который был бы прекрасным финальным аккордом беседы. Из чего угодно, что с Вами было когда-то снято.
Роман Юнусов:
Мы всегда с Алексеем, когда выступали в Comedy Club, всегда заканчивали наше выступление народной мудростью, я думаю, что сейчас – самое место. Народная мудрость: «Трезвая баба – эмблема печали, пьяная баба – эмблема любви».
Егор Хрусталёв:
Вы, кстати, сестёр Зайцевых вживую видели, встречали?
Роман Юнусов:
Да, мы с ними…
Егор Хрусталёв:
Я из тех людей, кто помнит сестёр Зайцевых.
Роман Юнусов:
«Сестра-сестра…» У нас с Алексеем не так давно был юбилей – нам было по 35 лет. 70 на двоих. Мы решили закатить шумную вечеринку и пригласили сестёр Зайцевых. Они живут в Лос-Анджелесе, в Америке, но у них были какие-то дела в Москве, так совпало, они прилетели, мы их пригласили, они с удовольствием откликнулись на наше приглашение. Пришли, вышли на сцену и спели даже 3 песни.