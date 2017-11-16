Большое интервью Романа Юнусова о Comedy Club, «Подмосковных вечерах» и поездке на Браславские озёра с Вадимом Галыгиным

Егор Хрусталёв: Но самый важный информационный повод, по которому мы с Вами сегодня встречаемся, беседуем в Москве – это предстоящая премьера «Женщины против мужчин», часть вторая. Источник фото: instagram.com/yunusov71/

Егор Хрусталёв: Так, если первая у Вас была на Кубе…

Роман Юнусов: На Кубе, мы снимали на Кубе первую часть. Целый месяц жили на Кубе. 45 градусов жара. Ты – в костюме, в гриме. Перед тобой бирюзового цвета море, пальмы, белоснежный песок – и ты ничем этим не можешь воспользоваться. Ничем. Потому что световой день весь снимают. Источник фото: instagram.com/yunusov71/

Егор Хрусталёв:

«Крымские каникулы» – это, получается, бюджет поменьше?

Роман Юнусов:

«Крымские каникулы» – ну, да, поближе к Родине. В принципе, на Родине. Хотя, жара не меньше была. Было жарко, это был июль и такая же была жара, такое же красивое, шикарное море, прекрасный отель. И вот – ты в кадре, в костюме ждёшь пойти в кадр.

Егор Хрусталёв:

Ну, вы там, по-моему, уже выяснили все отношения. Уже подрались, переругались, потом снова помирились. Что же ещё придумали для того, чтобы снова воевать? Жёны у вас те же остались?

Роман Юнусов:

Те же. Те же наши весёлые, добрые, классные, остроумные, симпатичные, сексуальные половинки.

О семье. «Всякое бывает в жизни. И ссоры, и ругань. Но я всегда пытаюсь выходить из этого с юмором»

Егор Хрусталёв:

У Вас там Соня – жена?

Роман Юнусов:

Да. Мой герой – Макс, Соню играет Маша Кравченко. И другие пары те же также остались.

Егор Хрусталёв:

Что же вы теперь там поделить не смогли?

Роман Юнусов:

В принципе, не то, что поделить не могли. Просто не хочется раскрывать, с чего начинается. Но, со временем, видимо, пришла пора проверить опять свои чувства таким вот нехитрым способом – войной.

Егор Хрусталёв:

Что-нибудь испробуете на своих домашних? Какие-то военные действия?

Роман Юнусов:

Всякое бывает в жизни. И ссоры, и ругань, и так далее. Но я всегда пытаюсь выходить из этого с юмором, всегда пытаюсь найти в этом положительные стороны, положительные эмоции. И вывести всё это как-то на шутку, на позитивные какие-то эмоции, и сделать из минуса плюс.

«Подходят бабушки и дедушки, и дети, и говорят: «Спасибо Вам за «Остров везения»

Егор Хрусталёв:

А ревность, всё-таки, присутствует? Вот, к примеру, «Остров везения» – три девчонки замечательные, такая пикантная ситуация.

Роман Юнусов:

Ревность? У моей супруги? Наверное, может, чуть-чуть, всё-таки, есть. Ноона понимает, что это – работа. Что я за это получаю деньги. Она меня больше даже не ревнует, она – критик для меня очень серьёзный. Если она говорит: «Рома, это вот, честно говоря, не очень. А вот это – классно, мне понравилось». Вот, например, первая часть – она сказала: «Это – твоя лучшая работа, «Женщины против мужчин». Хотя, я горжусь и работой в фильме «Остров везения». Не знаю, почему, но очень нравится детям и пожилым людям. Подходят бабушки и дедушки, и дети, и говорят: «Спасибо Вам за «Остров везения».

Егор Хрусталёв:

Вы же прекрасно понимаете, как, в общем, серьёзный профессионал, уже больше, чем 10 лет работающий…

Роман Юнусов:

Я бы не назвал себя профессионалом, у меня нет актёрского образования.

Егор Хрусталёв:

Я думаю, профессионалом можно назвать того, кто получает за это деньги. И ходит, как на работу. Правильно, да? Значит, Вы уже как-то разбираете эту историю. Есть такая книга у Александра Беляева «Мистер Смех», у советского писателя-фантаста. Суть заключается в том, что человек попытался стать комиком, и за время вот этой повести он проанализировал все возможные поводы, по которым человека можно рассмешить. И, когда он в последний раз кого-то рассмешил, он понял: «Я всё проанализировал, я больше никогда не смогу посмеяться». Вы же, безусловно, тоже анализируете и раскладываете на сегменты, какого рода юмор, какого рода комедийный фильм.

Роман Юнусов:

Конечно.

О сёстрах Зайцевых. «В Comedy Club у нас были жёсткие шутки, ниже пояса»

Егор Хрусталёв:

И в своих комедийных фильмах, в которых Вы снимаетесь, Вы тоже ставите какую-то определённую категорию. Вы её сами как-то называете эту свою лигу? Лигу шуток от сестёр Зайцевых?

Роман Юнусов:

Юмор, например, именно наш, у дуэта «Сёстры Зайцевы», когда мы были в Comedy Club, он отличается от юмора, который мы показываем в кино. У нас были такие, даже в самом начале нашей карьеры именно в Comedy Club, как дуэта – были у нас жёсткие шутки, ниже пояса. Если мы сейчас посмотрим чуть позднее выпуски, то уже…

Егор Хрусталёв:

Вы, вообще, самые жёсткие были в Comedy Club.

Роман Юнусов:

Мы матерились, да.

«Роман?» «Татьяна?» О серии юмористических репортажей

Егор Хрусталёв:

А помните, был такой прикольный номер, когда Вы – чемпион мира по выпиванию? Или по тостам?

Роман Юнусов:

Да. И это, кстати – уникальный случай. Это был номер, мы снимали Новый год, по-моему, новогоднюю программу. И была такая идея для номера – чемпион мира по тостам. Я выходил: «Здравствуйте. Меня зовут Роман. Роман Андреевич, за родителей». И, таким образом, я выпивал много-много рюмок. Естественно, во всех рюмочках… Там было 30 рюмок, то есть, за весь номер было 30 тостов: «Мы пить-то будем сегодня?», «Давайте я выпью за… ткнись». «Вы за рулём-то, вообще, ездите?» «За. Рулём». И таких много-много было тостов-шуток. 30 рюмок. Все наполнены, естественно, водой – в кадре же ты не будешь. Но у нас, естественно, не обошлось без 5 рюмок из 30 с водкой.

Егор Хрусталёв:

Но Вы об этом не знали.

Роман Юнусов:

Не знал. Подшутили ребята, в 5 стаканчиков налили водки. Из 30 рюмок – 5 водки. Они вразнобой где-то стоят на этом подносике, я играю номер, играю-играю, и в какой-то момент – оп, понимаю, что это – не вода, а водка. Ну, как бы, нормально, провалилась, что называется, прошла. Опять номер-номер-номер – вторая. Тут я уже задумался, потому что они кончаются уже , эти рюмки, осталось совсем мало. И потом было 3 подряд. 3 водки подряд.

Егор Хрусталёв:

Это снимали?

Роман Юнусов:

Всё снималось. Этот номер сняли сразу, с первого дубля. Но было 3 рюмки подряд, и на третьей мне стало немного плохо. Снимают 9 камер, и был бы, как сейчас новый ролик: «Это – фиаско, братан». У меня было бы то же самое. Неудобно было бы всех, так скажем, наградить внутренностями. Поэтому, слава Богу, там была следующая шутка, я взял и это оказалась вода, запил. Но это было очень смешно, потому что ребята-то наблюдали за мной, какая будет реакция. И в какой-то момент смотрю – все стоят, ржут.

Егор Хрусталёв:

Но Ваши, всё-таки, фирменные номера были… История, связанная с моей профессией.

Роман Юнусов:

Специальный корреспондент. «Роман?» «Татьяна?»

Егор Хрусталёв:

Самая лучшая история была – это пивопровод, всё-таки?

Роман Юнусов:

С этого началось. Мы придумали, представили, что прорвался пивопровод где-то, и все пьяные, все весёлые. «Татьяна?» «Роман?» И потом Гарик Мартиросян предложил: «Слушайте, крутая, вообще, идея, ниша, можно её заполнить, просто придумать различные аварии – прорвалась канализация, взрыв на заводе по производству «Виагры». И куча-куча-куча их. Мы придумали около 50 точно различных этих репортажей.

О проектах ТНТ

Егор Хрусталёв:

Сейчас Comedy Club – уже перевёрнутая страница? Закрытая книга, скажем так?

Роман Юнусов:

Ну, да. Я думаю, да, потому что мы в Comedy Club снимались с Алексеем 10 лет. И такая значимая страница в нашей биографии, в нашей карьере. И сейчас мы идём своим путём, пришли новые, молодые ребята. Это нормально абсолютно. И я думаю, что так нужно.