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Натали Портман сыграет роль астронавта в драме «Бледно-голубая точка»

16 марта 2018 13:15
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Новости США. Американская актриса Натали Портман исполнит главную роль в фильме «Бледно-голубая точка».  

В картине речь пойдёт о женщине-астронавте. Главная героиня возвращается на Землю после долгого нахождения в космосе. Первое время женщина наслаждается жизнью на родной планете, но затем начинаются сложности.  

Коллегу героини Портман сыграет Джон Хэмм. Американский актёр известен своими ролями Джей-Би Бернстайна в «Рука на миллион», Дона Дрейпера в «Безумцы» и многими другими.  

Режиссёром выступит создатель сериалов «Легион» и «Фарго» – Ной Хоули.  

В основу названия картины легла фотография Земли под названием «Бледно-голубая точка». Снимок был сделан зондом «Вояжер-1». Он сфотографировал планету с расстояния в 6 миллиардов километров. Фото было сделано, чтобы показать, как мала и хрупка Земля.  

Образы Натали Портман на ковровой дорожке являются образцом вкуса и стиля. 

Мы собрали самые яркие платья оскароносной актрисы (здесь подробнее).  

# Кино # Кино # Натали Портман # Джон хэмм # Ной Хоули

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