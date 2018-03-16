Натали Портман сыграет роль астронавта в драме «Бледно-голубая точка»

Новости США. Американская актриса Натали Портман исполнит главную роль в фильме «Бледно-голубая точка».

В картине речь пойдёт о женщине-астронавте. Главная героиня возвращается на Землю после долгого нахождения в космосе. Первое время женщина наслаждается жизнью на родной планете, но затем начинаются сложности.

Коллегу героини Портман сыграет Джон Хэмм. Американский актёр известен своими ролями Джей-Би Бернстайна в «Рука на миллион», Дона Дрейпера в «Безумцы» и многими другими.

Режиссёром выступит создатель сериалов «Легион» и «Фарго» – Ной Хоули.

В основу названия картины легла фотография Земли под названием «Бледно-голубая точка». Снимок был сделан зондом «Вояжер-1». Он сфотографировал планету с расстояния в 6 миллиардов километров. Фото было сделано, чтобы показать, как мала и хрупка Земля.

Образы Натали Портман на ковровой дорожке являются образцом вкуса и стиля.