Прямой эфир

Викинг в «Викингах»: Данила Козловский сыграет Вещего Олега в иностранном сериале

13 сентября 2017 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кажется, это судьба – главный викинг российского кинематографа получил ключевую роль в популярном западном сериале о скандинавских воителях «Викинги».

Викинг в «Викингах»: Данила Козловский сыграет Вещего Олега в иностранном сериале-1

Фото: Hello!

Данила Козловский появится в шестом сезоне шоу и сыграет роль пророка Олега,

персонажа, в основе которого лежит реальная историческая фигура князя Олега. Ходят слухи, что актер получил эту роль благодаря сотрудничеству с агентством Lisa Richards, где его приметил кастинг-директор сериала «Викинги». Олег должен стать опасным противником для главных героев сериала, а схватка с ним будет переломной для последователей Рагнара Лодборока.

Викинг в «Викингах»: Данила Козловский сыграет Вещего Олега в иностранном сериале-4

кадр из сериала «Викинги». Фото: imdb.com

Правда, увидим мы Козловского в этой роли еще не скоро – актер должен появиться в шестом сезоне сериала, а 29 ноября в эфир выйдет только первая серия пятого. Съемки же шестого начнутся уже совсем скоро в Ирландии. Кроме Козловского в сериале появится еще один именитый новичок – Джонатан Риз Майерс («Тюдоры») сыграет священника Химунда.

О сериале «Викинги» и других похожих на него шоу вы можете прочитать здесь.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Данила Козловский

Другие новости рубрики

Все новости
Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс
12 сентября 2017 18:16

Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс

«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию
12 сентября 2017 15:47

«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию

Эмми-2017: кто победит и кто должен был бы
12 сентября 2017 11:11

Эмми-2017: кто победит и кто должен был бы