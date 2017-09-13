Викинг в «Викингах»: Данила Козловский сыграет Вещего Олега в иностранном сериале

Кажется, это судьба – главный викинг российского кинематографа получил ключевую роль в популярном западном сериале о скандинавских воителях «Викинги».

персонажа, в основе которого лежит реальная историческая фигура князя Олега. Ходят слухи, что актер получил эту роль благодаря сотрудничеству с агентством Lisa Richards, где его приметил кастинг-директор сериала «Викинги». Олег должен стать опасным противником для главных героев сериала, а схватка с ним будет переломной для последователей Рагнара Лодборока.

Правда, увидим мы Козловского в этой роли еще не скоро – актер должен появиться в шестом сезоне сериала, а 29 ноября в эфир выйдет только первая серия пятого. Съемки же шестого начнутся уже совсем скоро в Ирландии. Кроме Козловского в сериале появится еще один именитый новичок – Джонатан Риз Майерс («Тюдоры») сыграет священника Химунда.