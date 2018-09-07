Трудоголик, который ненавидит соцсети. Instagram-обзор страницы актрисы Елизаветы Боярской

Новости России. На этой неделе появилась информация, что Елизавета Боярская и ее супруг готовятся к рождению второго ребенка.
Это подтвердили СМИ коллеги актрисы.
Елизавета Боярская одна из самых известных российских актрис. Своим трудолюбием она покорила множество зрительских сердец – девушка снимается в кино, играет в театре, занимается благотворительностью, воспитывает сына.
Недавно поклонников покорили снимки с отдыха актрисы и ее мужа – Максима Матвеева. Пара вместе с сыном отдохнула в Испании.
Вкусный завтрак своими руками и первое фото сына в соцсетях: как Боярская и Матвеев отдыхают в Испании
В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует на своей странице Елизавета Боярская.
Источник фото – instagram.com/lizavetabo.